國慶小物遭綠營酸「華國美學」　朱立倫：不承認青天白日滿地紅？

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今年113年雙十國慶日將至，立法院長韓國瑜首次擔任慶籌會主委，不過日前國慶主視覺、小物曝光後，卻遭綠營人士酸「華國美學」。對此，國民黨主席朱立倫今（29）日反問，難道民進黨不承認他是中華民國？不承認青天白日滿地紅嗎？更直言，不覺得華國美學是很美的嗎？雙十國慶在即，近日國慶主視覺和周邊商品也陸續曝光，無論是帽子、涼感巾等小物都充滿中華民國元素，遭綠委邱議瑩狠酸「你會想要嗎？」還貼出之前韓國瑜選總統時的紀念毛巾，直呼「一路走來，始終如一」。對此，朱立倫今天下午出席「2024國際道教文化書畫展暨陳俗蓉墨情山水澗水墨聯展」時，有媒體問及此事，朱先質疑，難道民進黨不承認他是中華民國？不承認青天白日滿地紅嗎？不覺得這個所謂的華國美學是很美的嗎？朱立倫更提到，尤其是一年一度的國慶日、國家重要的慶典，不是就應該要展現出中華民國的美學，展現出青天白日滿地紅，他認為，民進黨不要用個別政黨的意識形態，應該用同心共同來慶祝國慶，用這樣的角度共同來歡慶國慶。