當小秘書幫看總預算？朱立倫自嘲是團隊合作：也許可擺預算書抽查

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針對預算卡關，立法院長韓國瑜積極協調各方來坐下來談，但是部分國民黨立委認為，某些部會在溝通上面似乎姿態擺比較高？朱立倫說，幾十年來，不管哪黨執政，中央地方與行政立法部門的溝通非常重要，一定要能謙虛跟立委做說明，這段時間至少已經開始露出曙光，有些部會若還不能體察社會的要求與時事，會變成預算的障礙。 朱立倫說，他相信賴清德、卓榮泰一定要要求部會放下身段，和立委溝通，畢竟每塊錢都是民脂民膏，大家都不願意浪費公帑，造成民眾損失。



朱立倫說，他相信賴清德、卓榮泰一定要要求部會放下身段，和立委溝通，畢竟每塊錢都是民脂民膏，大家都不願意浪費公帑，造成民眾損失。 另外，傳出賴清德為禮節飆罵將官？朱立倫則說，只要得到大家的尊敬和尊重，「以德服人」比「以力服人」來得好，他相信軍人都是服從、對三軍統帥一定都是尊敬的。



另外，傳出賴清德為禮節飆罵將官？朱立倫則說，只要得到大家的尊敬和尊重，「以德服人」比「以力服人」來得好，他相信軍人都是服從、對三軍統帥一定都是尊敬的。

立法院藍白黨團聯手，將明年度中央政府總預算案退回，傳出國民黨主席朱立倫自己也在國民黨智庫看預算書抓弊。對此，朱立倫今（29）日提及，他作為智庫董事長，當然希望大家能發揮團隊戰力，更自嘲「擺一套預算書在門口希望隨時抽問、抽查，也是一個方法！」朱立倫今天下午出席「2024國際道教文化書畫展暨陳俗蓉墨情山水澗水墨聯展」時，有媒體問及是否有幫忙看總預算書？朱立倫笑稱，最重要的是智庫，希望結合立院黨團做最好的準備支援工作，他作為智庫董事長，當然希望大家能發揮團隊戰力，「擺一套預算書在門口希望隨時抽問、抽查，也是一個方法。」