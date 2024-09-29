鄭中基停工前最後演出！喊話粉絲「我盡力了」　盧廣仲衝上台幫唱

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▲鄭中基高雄演唱會上走下台和粉絲互動。（圖／寬宏藝術提供）

▲鄭中基一連飆唱40首歌，更精心準備全新造型。（圖／寬宏藝術提供）

「情歌王子」鄭中基首登港都，9月28、29日一連兩天在高雄巨蛋舉辦 「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 高雄安可場」．2天皆是萬人滿場。日前他曾發文指出，因為憂鬱症及酗酒問題，將在高雄演唱會後無限期停工，今（29）晚他一連演唱40首歌，要讓歌迷一次聽得過癮，更請來神祕嘉賓盧廣仲合唱〈左右為難〉，讓現場觀眾又驚又喜，而鄭中基也向粉絲喊話，表示自己盡力了，「高雄歌迷真的很熱情，很感動也很感謝大家這麼支持我，我想我永遠忘不了此刻美好的回憶！」結束首場的演出後，鄭中基笑著表示，「真的特別開心，因為高雄場完全沒有做任何宣傳和訪問就完售了，其實真正厲害的人是你們，真的很感謝大家，你們是我的老闆！」而今天第二場演唱會鄭中基也全力以赴，開場便帶來〈搬屋〉、〈別愛我〉、〈絕口不提愛你〉、〈戒情人〉、〈我真的可以〉五首經典歌曲，台下觀眾也忍不住大合唱，聽見歌迷的歌聲，讓鄭中基內心相當感動。為了高雄場，鄭中基不僅歌單做了調整，演唱台北沒有的〈半個我〉、〈沒聽過的歌〉、〈如果沒有你在⾝邊的時候〉、〈痴心絕對〉外，更精心準備全新造型，一連換了5套帥氣服裝登台，希望即使是看過台北場的歌迷，也能夠有不同的感受。另外舞台方面，將台北場的延伸台原封不動搬至高雄，希望能和大家拉近距離互動，更走下觀眾席，讓全場歌迷興奮不已！然而，此次高雄驚喜的彩蛋不僅如此，當唱完〈我代你哭〉後，神祕嘉賓盧廣仲現身舞台，與鄭中基聯手演唱〈左右為難〉，鄭中基表示，來到今年台灣站最後一場，想來點不一樣的，想找一位長得又帥、又會唱、又會演戲的人，本來還在想除了自己外，還有沒有這麼優秀的「欸，居然找到了，盧廣仲！」鄭中基也分享2人2015年在劇組認識的過程，「當時來台灣拍電影，廣仲來探班，導演介紹我們認識，但是現在順便也借著這個機會向你道歉，當時我應該沒有很熱情，因為那時候太餓了，劇組買了涼麵，我就忍不住…」兩人一搭一唱的有趣互動引全場大笑，最後，鄭中基更攜女兒Emma一同歌唱〈My only one〉為演唱會畫下完美句點。兩天皆吸萬人朝聖，鄭中基感性吐露心聲：「這個巡迴已經跑了400多天，對很多歌手來說是小case，但對我來講已經是破紀錄了！因為除了做音樂、還要拍戲、YT，以及管理公司和公司的新人，其實人生一定會有高峰一定會有低潮，事情或許不是我們能控制的，我們能做的就是調整自己積極面對，我已經盡力了，因為大家的支持我今天也做到了！希望將來在大家的開心小碎片裡面有今晚的片段，我一定不會忘記你們的熱情。」