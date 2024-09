鄭中基停工前最後演出！喊話粉絲「我盡力了」　盧廣仲衝上台幫唱

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭中基高雄演唱會上走下台和粉絲互動。(圖/寬宏藝術提供)

▲鄭中基一連飆唱40首歌,更精心準備全新造型。(圖/寬宏藝術提供)

「情歌王子」鄭中基首登港都,9月28、29日一連兩天在高雄巨蛋舉辦 「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 高雄安可場」.2天皆是萬人滿場。日前他曾發文指出,因為憂鬱症及酗酒問題,將在高雄演唱會後無限期停工,今(29)晚他一連演唱40首歌,要讓歌迷一次聽得過癮,更請來神祕嘉賓盧廣仲合唱〈左右為難〉,讓現場觀眾又驚又喜,而鄭中基也向粉絲喊話,表示自己盡力了,「高雄歌迷真的很熱情,很感動也很感謝大家這麼支持我,我想我永遠忘不了此刻美好的回憶!」結束首場的演出後,鄭中基笑著表示,「真的特別開心,因為高雄場完全沒有做任何宣傳和訪問就完售了,其實真正厲害的人是你們,真的很感謝大家,你們是我的老闆!」而今天第二場演唱會鄭中基也全力以赴,開場便帶來〈搬屋〉、〈別愛我〉、〈絕口不提愛你〉、〈戒情人〉、〈我真的可以〉五首經典歌曲,台下觀眾也忍不住大合唱,聽見歌迷的歌聲,讓鄭中基內心相當感動。為了高雄場,鄭中基不僅歌單做了調整,演唱台北沒有的〈半個我〉、〈沒聽過的歌〉、〈如果沒有你在⾝邊的時候〉、〈痴心絕對〉外,更精心準備全新造型,一連換了5套帥氣服裝登台,希望即使是看過台北場的歌迷,也能夠有不同的感受。另外舞台方面,將台北場的延伸台原封不動搬至高雄,希望能和大家拉近距離互動,更走下觀眾席,讓全場歌迷興奮不已!然而,此次高雄驚喜的彩蛋不僅如此,當唱完〈我代你哭〉後,神祕嘉賓盧廣仲現身舞台,與鄭中基聯手演唱〈左右為難〉,鄭中基表示,來到今年台灣站最後一場,想來點不一樣的,想找一位長得又帥、又會唱、又會演戲的人,本來還在想除了自己外,還有沒有這麼優秀的「欸,居然找到了,盧廣仲!」鄭中基也分享2人2015年在劇組認識的過程,「當時來台灣拍電影,廣仲來探班,導演介紹我們認識,但是現在順便也借著這個機會向你道歉,當時我應該沒有很熱情,因為那時候太餓了,劇組買了涼麵,我就忍不住…」兩人一搭一唱的有趣互動引全場大笑,最後,鄭中基更攜女兒Emma一同歌唱〈My only one〉為演唱會畫下完美句點。兩天皆吸萬人朝聖,鄭中基感性吐露心聲:「這個巡迴已經跑了400多天,對很多歌手來說是小case,但對我來講已經是破紀錄了!因為除了做音樂、還要拍戲、YT,以及管理公司和公司的新人,其實人生一定會有高峰一定會有低潮,事情或許不是我們能控制的,我們能做的就是調整自己積極面對,我已經盡力了,因為大家的支持我今天也做到了!希望將來在大家的開心小碎片裡面有今晚的片段,我一定不會忘記你們的熱情。」