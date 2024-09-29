何妤玟曬絕美婚紗照！男方身分終於曝光　本人回應再婚傳言吐真相

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▲面對再婚傳言，何妤玟（左）強調自己還是單身，更表示與田舞陽（右）合作僅是為了寫真集。（圖／IG winnie0104）

現年47歲的台灣女星何妤玟（本名：何雨雯），在2012年與邵天成結婚，但2020年就結束婚姻，至今已經單身4年之久，沒想到今（29）日凌晨，她突然在IG上曬出自己的婚紗照，更刻意遮擋男方的五官，並配文寫下：「最美好的你，最值得等待。」讓粉絲又驚又喜，更瘋狂詢問女神是否即將再婚？並敲碗表示想看新郎的真面目，對此，她稍早也終於公開男方長相，沒想到是有「婆媽男神」之稱的田舞陽，針對再婚傳言，她也鬆口回應。從何妤玟先前曬出的照片中，可以看到她將一頭秀髮挽起，還搭配皇冠頭飾，身上則穿著白色禮服，大開深V的款式相當性感，渾圓上圍若隱若現，不過網友卻將焦點放在何妤玟旁邊的男伴，只見一名黑西裝男子的身影，手捧著何妤玟的臉，她也配文寫道：「最美好的你，最值得等待。」讓網友瘋猜她是否即將再婚：「請問有好消息了？」、「跟誰？」、「天呀這是要嫁了嗎？」、「恭喜！」而面對網友的轟炸式追問，何妤玟稍早也終於送口：「我本來只是昨天釋出一張照片，我不知道大家會很認真的問我他是誰，那只是合作拍經典年曆的藝人而已。」讓粉絲感嘆：「好可惜！」不過何妤玟仍在最新的動態上曖昧的寫下：「曾經，我不停的向外尋找，最終，我發現最值得我付出愛的人，就是一直支持我的你們。此時此刻就是一個重生的開始，從今以後的日子讓我們一起『宛如新生、展翅高飛』。」並笑稱：「拍寫真書還是值得恭喜。」並強調現在自己還是單身狀態。事實上，田舞陽是來自台灣和巴西的混血藝人，不僅長相帥氣，也非常有才，不僅是模特兒、演員，更是節目主持人，代表作是綜藝節目《請問，今晚住誰家？》，也曾經出演八點檔《天之驕女》和偶像劇《姐的時代》，憑藉著帥氣顏值也擄獲不少「婆媽粉」，被譽為「婆媽男神」。