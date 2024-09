小樂吳思賢和同門女星黏踢踢！出道10年宣布喜訊：年底和大家見面

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小樂(左)和Amanda(右)感情要好,有許多工作都綁在一起。(圖/Ease香氛提供)

2024是全方位唱跳男神「小樂」吳思賢出道10週年,為了感謝歌迷朋友的一路相伴,他特別推出聯名香氛特調,產品的研發過程超過半年,除了香氛研發親力親為,聯名的包裝圖騰設計也是小樂本人親自特別為大家設計,今(29)日他還以一日店長身分出席活動,而擔任活動主持人的是他的同門閨密Amanda(劉紀範),2人近來一起共同經營同個YouTube頻道,互動頻頻。除了和Amanda共同的工作之外,小樂也再宣布一個好消息,將於下半年推出新作品,年底會和大家見面。今日小樂以一日店長身分出席聯名活動,現場被超過百名歌迷擠爆,一向寵粉的他表示,「聯名香氛產品,不僅僅是一份紀念品,也是我的滿滿感謝,希望它能在你們的生活中帶來一絲甜美與溫暖的回憶,感謝大家十年的陪伴與支持。」現場更是加碼與歌迷近距離互動玩遊戲,幸運的歌迷還可以讓小樂親自幫你噴香香,現場尖叫聲絡繹不絕,好不熱鬧。而小樂今日香氛活動的現場主持人是同門的閨密Amanda(劉紀範),常被虧黏踢踢的他們,最近還一起聯手推出了YouTube頻道「吳人劉守No One at Home」,短短時間訂閱數已經逼近萬人,第一季主題是「吳人劉守嘻遊記」,由吳思賢攜手Amanda展開瘋狂韓國首爾之旅,第一季特別來賓是嘻小瓜,內容完整呈現私底下三個人的自然互動,也讓觀眾們密切關注這趟友情大考驗,是否可以和平的走到最後。除了YouTube新計畫的推出,小樂以及Amanda兩個人最近都是工作滿檔,Amanda最近正忙於家庭職人戲劇《阿榮與阿玉》的拍攝,去年參與的BL夯劇《彈一場完美戀愛》現正熱播中,在戲裡演出重要的靈魂人物「小莓」;小樂吳思賢也參與創作演唱《彈一場完美戀愛》插曲〈Heal Your Broken Heart〉,在網路上討論度超高,頻頻敲碗小樂的新專輯。小樂也於今天活動現場答應大家,「新專輯真的已經在路上,今年年底前一定有新歌跟大家見面!」