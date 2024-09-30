大谷翔平感謝老婆真美子和愛犬Decopin　結婚後他打出爆發的一季

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▲大谷翔平打出史詩賽季，例行賽結束後也對自己的妻子田中真美子和心愛的狗Decopin表達感謝之意。（圖／道奇隊IG）

▲大谷翔平今年宣布結婚。（圖／Los Angeles Dodgers X）

MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（30）日在例行賽最後一場出戰科羅拉多落磯隊，日籍球星大谷翔平此役4打數1安打，道奇終場以2：1贏球，本賽季例行賽落幕。賽後受訪時，大谷翔平特地感謝了老婆田中真美子和愛犬Decopin的陪伴，讓他可以切換球場上和球場下的生活，在漫長賽季中保持專注。大谷翔平這一場比賽4次打擊敲出1支安打、完成1次盜壘，以這樣的成績結束了本賽季例行賽的最後一場比賽，準備進入他在大聯盟7年生涯的第一場季後賽。他在轉隊道奇後的第一年就打出了歷史性的表現，創下了職業生涯新高的54支全壘打、130分打點和59次盜壘。54 轟打破道奇隊的隊史新紀錄（此前為 49 支），130分打點超過了松井秀喜保持的116分打點，59 次盜壘也打破了鈴木一朗的記錄（56 次盜壘），這兩項數據都是日本球員單季最多。而在單季全壘打和盜壘數方面，他超越了1998年Alex Rodriguez的42轟42盜記錄，將成績大幅提升到「54轟54盜壘」，也是史上第一位達成50轟50盜壘門檻的大聯盟球員。儘管最終未能成為國家聯盟87年來的第一個「三冠王」，但大谷翔平本季已經是第一位拿下全壘打和打點雙冠王的日本球員，並成為大聯盟史上第26位「333賽季」3成打擊率、30支全壘打和30次盜壘球員。今天的比賽結束後，大谷被問到本賽季最難忘的回憶是什麼，他說自己不知道排第一的是哪件事，但之後還要季後賽要打，希望未來能有美好的回憶。至於為什麼在右手肘開刀的第一年就能出賽如此多比賽，並打出高水準表現？大谷翔平謙遜的歸功於「每天都能做同樣的事情」以及「周圍人以及隊友的支持」。大谷翔平今年2月29日在社群網站上宣布婚訊，拋出震撼彈，也在那之後打出大聯盟生涯最具代表性的打擊賽季。他今天也對自己的妻子田中真美子和愛犬Decopin表達感謝之意， 「比起獨自一人時，我現在有更多的時間思考棒球以外的事情，我認為這對我來說有積極的幫助，使我在來到球場上時，能夠更加專注於棒球。」以此解釋組成家庭這件事，是如何促使他在工作和私人生活之間切換方面有所助益。