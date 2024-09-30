稱蔡英文近期「一舉動」　邱毅：看來與賴清德難免一鬥

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近來總統賴清德遭爆在官晉任勗勉典禮茶會上，飆罵將官未起立敬禮，對此國防部反駁稱報導誇大謬誤，對此前立委邱毅表示，賴清德最近頻頻暴怒，才上任4個月已經搞得遍地烽火，而巧合的是近來蔡英文頻頻露臉，稱蔡要做皇太后、賴想做覇主，誰大誰小總得鬥上一鬥才見真章，「看來兩人難免一鬥」。邱毅表示，賴清德最近頻頻暴怒。請立委吃飯，有12個立委缺席，他怒；下軍令狀，要立委開會不能缺席，結果更糟，立委出席率僅4成，他怒；看到NCC主委被趕出議場，看到交通部長被駡爆，黨內立委不護航，他怒；召見三軍將領，他看到將領未站起肅立，他怒；想過境訪美，美國說只能到夏威夷，美國本土不准來，他怒；僅剩12個友邦，卻有半數在動搖，他怒。邱毅說，這就是德不配位，必有災殃，現在大家都不服他。民間私底下議論紛紛，說賴是草包只會鬥爭，利用司法檢調，利用媒體名嘴網軍。美國不相信他。日本新任首相石破茂也不喜歡他。總之才上位4個月，已搞得遍地烽火，這是過去從未發生的情況。邱毅表示，巧合的是，最近蔡英文頻頻露臉，單單到高雄與陳其邁相見歡，至少就有2次。蔡英文靜極思動，質疑是否對賴清德不滿，是為了保護小英男孩和小英女孩？還是美國要蔡英文出山，管一管賴清德，免得他衝太快，闖出禍來？邱毅說，蔡英文本來就討厭賴清德，賴清德也一直記恨蔡英文，兩人的宿怨未解，又因鄭文燦、陳吉仲，添了不少新仇，蔡要垂簾聽政做皇太后。賴想唯我獨尊做覇主，誰大誰小總得鬥上一鬥，才能見真章、分高下，「看來兩人難免一鬥」。