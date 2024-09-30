黃帝穎預測柯文哲收賄成罪機率高　黃國昌辣嗆「綠營打手」

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檢廉追查京華城弊案收押民眾黨主席柯文哲競總財務長李文宗、威京子公司鼎越開發前董座朱亞虎，律師黃帝穎認為柯文哲收賄成罪可能性高。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（30）日砲轟，無從得知黃帝穎的判斷基準，「與其說他是律師，不如說是綠營打手吧！」民眾黨立院黨團今天在記者會中回應時事聯訪，針對京華城弊案檢廉最新調查進度以及律師黃帝穎言論，黃國昌砲火猛烈，直指黃帝穎是綠營打手。至於柯文哲競選總部前社會力組長徐慈檉對媒體表示，成立木可公司跟眾望基金會，都是李文宗的點子。黃國昌則強調自己不認識徐慈檉，「不曉得他說什麼話」，不願多做評論。黃國昌跟黨秘書長周榆修昨天則同聲強調，希望北檢有多少證據就辦多少，不要再發生損害司法信任的事情。有關總統府秘書長潘孟安近日找立法院長韓國瑜喝咖啡，商議人事同意權事宜。黃國昌則嘲諷「這一屆的總統跟總統府秘書長比較不一樣」，過去考試院正副院長、考委跟司法院正副院長、大法官等被提名人，都是由府秘書長親自帶到立法院拜會各黨團，這次潘孟安卻只找立法院長韓國瑜？黃國昌強調，相信韓國瑜還是會持續秉持議事中立立場，並呼籲這些被提名人應該盡快回覆民眾黨團所發出的問卷。