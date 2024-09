Lisa新歌「告白LV三公子」！露骨歌詞曝光：綠眼法國男孩讓我著迷

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lisa(中)日前在紐約的「全球公民音樂節」壓軸演出,精彩表演讓現場觀眾尖叫聲連連。(圖/Lisa IG)

▲Lisa(右)和弗雷德里克(左)雖然沒有公開認愛,但多次被拍到親密互動,儼然是熱戀中的小情侶。(圖/Frédéric Arnault、Lisa IG)

南韓天團BLACKPINK團員目前各自單飛活動,其中泰籍成員Lisa在紐約時間28日登上中央公園舞台,為「全球公民音樂節」(Global Citizen Festival)獻上精彩的壓軸表演,讓現場尖叫聲不斷。Lisa也藉此機會公開演唱尚未發行的新歌〈Moonlit Floor〉,其中有句歌詞提到「綠眼睛的法國男孩讓我著迷」,讓粉絲紛紛猜測是在寫她的緋聞男友、LVMH三公子弗雷德里克阿諾(Frédéric Arnault),掀起熱烈討論。Lisa積極進軍國際市場,在歐美國家知名度也頗高,28日她在音樂節上表演了未發布的新歌〈Moonlit Floor〉,其中有段歌詞為:「Green-eyed, French boy got me trippin'. How your skin is always soft. How your kisses always hit.」(綠眼的法國男孩讓我著迷,你的肌膚總是那麼柔軟,你的吻總是那麼動人),被歌迷認為暗示性頗高,彷彿在寫Lisa的緋聞男友弗雷德里克。據了解這首新歌取樣自1990年代美國搖滾樂團「蓮兒與啷噹六便士」(Sixpence None the Richer)在1997年發布的經典歌曲〈Kiss Me〉,她也把原曲的歌詞「Kiss me beneath the milky twilight.」(在乳白色的暮色下吻我)改成「Kiss me under the Paris twilight.」(在巴黎的暮色下吻我),更加強調法國這個地點,加重大家對LVMH三公子的聯想。Lisa當晚表演結束後,她個人成立的經紀公司LLOUD也立刻在官方X上,公開〈Moonlit Floor〉的新歌預告,完整音源將在10月3日美東時間晚上8點正式發布。Lisa也在IG上分享相關消息,封面照放的是她穿著白色套裝趴在床上閉眼酣睡的照片,看起來相當符合歌名〈Moonlit Floor〉的意境,也讓粉絲等不及要聽Lisa的創作。Lisa和弗雷德里克的戀情從去年開始傳出,兩人雖然都沒公開承認,但多次被拍到在巴黎、夏威夷等地方約會、用餐,其中有次聚會還包含弗雷德里克的家人,Lisa在現場也和眾人聊的十分愉快,顯然是已經得到男方家人的認可。去年9月Lisa破格參加法國巴黎瘋馬秀(Crazy Horse)表演時,弗雷德里克也坐在台下欣賞演出,顯然兩人交情不一般;仔細觀看照片,弗雷德里克的眼珠也確實透著微微綠光,很符合Lisa所寫的歌詞,可謂是高調放閃。