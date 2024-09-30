Lisa新歌「告白LV三公子」！露骨歌詞曝光：綠眼法國男孩讓我著迷

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▲Lisa（中）日前在紐約的「全球公民音樂節」壓軸演出，精彩表演讓現場觀眾尖叫聲連連。（圖／Lisa IG）

▲Lisa（右）和弗雷德里克（左）雖然沒有公開認愛，但多次被拍到親密互動，儼然是熱戀中的小情侶。（圖／Frédéric Arnault、Lisa IG）

南韓天團BLACKPINK團員目前各自單飛活動，其中泰籍成員Lisa在紐約時間28日登上中央公園舞台，為「全球公民音樂節」（Global Citizen Festival）獻上精彩的壓軸表演，讓現場尖叫聲不斷。Lisa也藉此機會公開演唱尚未發行的新歌〈Moonlit Floor〉，其中有句歌詞提到「綠眼睛的法國男孩讓我著迷」，讓粉絲紛紛猜測是在寫她的緋聞男友、LVMH三公子弗雷德里克阿諾（Frédéric Arnault），掀起熱烈討論。Lisa積極進軍國際市場，在歐美國家知名度也頗高，28日她在音樂節上表演了未發布的新歌〈Moonlit Floor〉，其中有段歌詞為：「Green-eyed, French boy got me trippin'. How your skin is always soft. How your kisses always hit.」（綠眼的法國男孩讓我著迷，你的肌膚總是那麼柔軟，你的吻總是那麼動人），被歌迷認為暗示性頗高，彷彿在寫Lisa的緋聞男友弗雷德里克。據了解這首新歌取樣自1990年代美國搖滾樂團「蓮兒與啷噹六便士」（Sixpence None the Richer）在1997年發布的經典歌曲〈Kiss Me〉，她也把原曲的歌詞「Kiss me beneath the milky twilight.」（在乳白色的暮色下吻我）改成「Kiss me under the Paris twilight.」（在巴黎的暮色下吻我），更加強調法國這個地點，加重大家對LVMH三公子的聯想。Lisa當晚表演結束後，她個人成立的經紀公司LLOUD也立刻在官方X上，公開〈Moonlit Floor〉的新歌預告，完整音源將在10月3日美東時間晚上8點正式發布。Lisa也在IG上分享相關消息，封面照放的是她穿著白色套裝趴在床上閉眼酣睡的照片，看起來相當符合歌名〈Moonlit Floor〉的意境，也讓粉絲等不及要聽Lisa的創作。Lisa和弗雷德里克的戀情從去年開始傳出，兩人雖然都沒公開承認，但多次被拍到在巴黎、夏威夷等地方約會、用餐，其中有次聚會還包含弗雷德里克的家人，Lisa在現場也和眾人聊的十分愉快，顯然是已經得到男方家人的認可。去年9月Lisa破格參加法國巴黎瘋馬秀（Crazy Horse）表演時，弗雷德里克也坐在台下欣賞演出，顯然兩人交情不一般；仔細觀看照片，弗雷德里克的眼珠也確實透著微微綠光，很符合Lisa所寫的歌詞，可謂是高調放閃。