林右昌颱風前夕再談罷樑　朱立倫開砲：不要忘了你也是基隆人

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隨著基隆市長謝國樑罷免投票日逼近，前基隆市長、民進黨祕書長林右昌近日頻頻發表罷樑心情。對此，國民黨主席朱立倫今（30）日表示，颱風即將來襲，全台都在防災，林用恨跟鬥，用政治為出發點談罷樑，對基隆市非常不好，呼籲林右昌「不要忘了你也是基隆人」。林右昌昨天下午發文提及，罷樑案，其實是謝國樑一個人的武林，做得好，得到市民的認同，就不會有罷免案。直指謝今年初提出的港景摩天輪構想，惹怒了基隆市民，才導致遭公民團體提出罷免案。對此，朱立倫今天上午出席基隆「三好運動」發佈會暨中國國民黨中央宗教事務工作委員會授證典，他受訪時表示，昨天晚間中央氣象署已經發布了陸上颱風警報，全台各縣市此時都在做防災準備。當然也包括基隆市政府、謝國樑及市府團隊在內，大家都在做防災準備，全台都要共同迎接接下來的挑戰。朱立倫表示，這個時候還滿嘴的口水、滿嘴的政治，林右昌真的忘了自己也是基隆市民，忘了對基隆市應該有一份愛跟責任。林用恨跟鬥，用政治為出發點談罷樑，對基隆市非常不好，呼籲林右昌「不要忘了你也是基隆人」。