屏東鐵道文化祭「藍皮列車與鐵道走讀」開放搶票

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▲2024屏東鐵道文化祭「藍皮列車」結合藝文表演。（圖／屏東縣府提供）

鐵道迷引頸期盼的時刻來臨，南國漫讀節中的藍皮列車大受好評，2024屏東鐵道文化觀光祭11月即將登場，特別加碼推出5班次藍皮解憂號，並搭配「鐵道走讀」活動，10月1日中午12時開放搶票。2024屏東鐵道文化觀光祭將於11月2日於南州運動公園開幕。活動結合「南國漫讀節」，攜手5家獨立書店與表演藝術團隊，特別加開5班次藍皮解憂號，將這懷舊列車變為移動書店。旅客不僅能感受南臺灣鐵道沿線的風景，還能欣賞多元精彩的藝文表演。縣政府文化處表示，從11月10日至12月15日，將推出5場次的藍皮解憂號活動，分別與「繫。本屋」、「愛讀繪本屋」、「永勝5號」、「小陽。日栽書屋」、「七木人文空間」合作，並邀請玉米雞劇團、台東回響樂團、星星戲樂、新竹交響管樂團、藝夥人表演製作團等優秀團隊參與演出。此外，備受好評的「鐵道走讀」活動今年更深入屏東，5場次走讀將帶領旅客前往南州、佳冬、潮州、竹田及枋寮等地，透過專業導覽，細細品味鐵道與當地生活的交織，體驗屏東小鎮獨特的故事與魅力。