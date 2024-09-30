三大法人同站賣方聯手賣超508億元　外資提款403億元、投信也跑

台股今（30）日開低走低，尾盤賣壓加重，終場下跌598點，以22224.5點作收，跌幅2.62%，一舉摜破季線關卡，成交量3908億元，三大法人賣超508億元。
電子股、航運股今日走弱，權值股台積電尾盤賣壓加重，今日摜破1000元大關，收在957元，下跌43元，市值跌破25兆元關卡，滑落至24.81兆元，影響大盤349點。聯發科、鴻海、大立光等高價股也紛紛走跌，電子類股下挫3.47%。
統計三大法人買賣超情況，外資賣超403億元，投信賣超10.58億元，自營商賣超合計94.11億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.58億元，自營商（避險）賣超82.53億元。三大法人合計賣超508億元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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