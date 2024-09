《刀鋒戰士》克里斯托佛森過世！享壽88歲　曾是美國鄉村音樂傳奇

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲克里斯托佛森1960年代末開始活躍於音樂界,創作了許多歌曲,有「美國鄉村音樂傳奇」之稱。(圖/美聯社/達志影像)

▲克里斯過去曾與芭芭拉史翠珊合作《星夢淚痕》,並在漫威電影《刀鋒戰士》中有出色表現。(圖/美聯社/達志影像)

知名美國鄉村歌手兼演員克里斯托佛森(Kris Kristofferson)憑藉電影《星夢淚痕》廣為人知,也曾出演過漫威電影《刀鋒戰士》系列,受到許多超級英雄的愛戴。然而根據外媒報導,克里斯托佛森昨(29)日於夏威夷州毛伊島家中安詳過世,享壽88歲,消息曝光後震驚外界,令許多影迷相當不捨。克里斯托佛森昨日在夏威夷毛伊島的家中去世,享壽88歲,家族發言人艾比表示,他在家人陪伴下平靜辭世,不過並未透露具體死因。克里斯托佛森1960年代末活躍於鄉村音樂界,以粗獷豪邁的嗓音深植歌迷心中,他創作了許多經典曲目,包括〈Help Me Make it Through the Night〉、〈Me and Bobby McGee〉及〈For the Good Times〉等。作為歌手期間,克里斯托佛森也嘗試跨界拍電影,雖未受過正演員訓練,但表現卻相當亮眼。1976年在電影《星夢淚痕》(A Star is Born)中與芭芭拉史翠珊對戲,當時2人還一度傳出假戲真做。此外,1998年克里斯托佛森在漫威電影《刀鋒戰士》中飾演刀鋒的師父「亞伯拉罕惠斯勒」,精湛演技大獲好評。2006年克里斯托佛森發完最後1張專輯,2021年便漸漸淡出演藝圈。