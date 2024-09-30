西甲／「馬德里德比」踢出火氣！球迷怒擲打火機　比賽一度暫停

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西甲聯賽今（30）日凌晨第8輪迎來「馬德里德比」，由皇家馬德里客場出戰馬德里競技，皇馬在下半場靠著Éder Militão的進球取得領先，馬競在下半場傷停補時階段，替補上場的Ángel Correa進球，助馬競絕平皇馬，終場兩隊1:1握手言和，但比賽中發生意外插曲，有球迷向場內投擲打火機、塑膠袋等雜物，導致比賽中斷近20分鐘，才恢復進行。皇馬對上馬競一戰，兩隊在上半場戰成0:0平手，皇馬在下半場第64分鐘，靠著Militão的進球打破僵局，取得1:0領先，此後皇馬一路領先至傷停補時階段，Correa在傷停補時即將結束時進球，替球隊絕平皇馬，最終雙方1:1握手言和。在Militão進球後，有馬競球迷向場內投擲打火機、塑膠袋等雜物，場面一度相當混亂，也導致比賽延遲近20分鐘，才恢復進行，賽後馬競官方也發表聲明，表示已找到一名涉案人員，接下來會持續搜查，並對於這樣的事件，採堅決反對的態度。皇馬此戰踢和馬競後，在西甲聯賽保持連40場不敗，距離巴塞隆納保持的西甲最長不敗紀錄只差三場，皇馬在10月份的西甲賽程將對上比利亞雷亞爾、維戈塞爾塔以及巴塞隆納，有望在對上巴塞隆納的比賽，追平紀錄。