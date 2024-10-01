10月新制／行人優先區「超速最重罰3.6萬」　新北租補多領1100元

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▲行人優先區起（終）點標誌圖。（圖／交通部提供）

▲新冠、流感公費疫苗將於10月1日開打，台灣家庭醫學醫學會和防疫女神、台北101董事長賈永婕共同出面呼籲民眾接種。（圖／記者吳翊緁攝）

▲延緩孩童近視的阿托品散瞳劑（Atropine sulfate 0.1mg/mL）健保給付擴大至18歲以下。（圖／記者徐銘穗攝）

▲觀光署規劃「振興花蓮3.0版」方案，連住2晚最高補助2500元。（示意圖／Klook提供）

▲新北市推「114年度青年租金補貼」，符合資格且成功申請者，每月最低可領3500元補助、最高7000元。（示意圖／記者徐銘穗攝）

迎接光輝十月，新規定要注意！交通部「行人優先區」上路，汽機車行經速限為20km/h、禁止按鳴喇叭，超速最重會被罰3萬6000元、按喇叭最重罰600元。新冠及流感疫苗開打、散瞳劑健保給付放寬。此外，新北市「114年度青年租金補貼」上路，合資格者最低月領3500元、最高7000元，和中央租金補貼相比，。《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握10月新制。為擺脫行人地獄罵名，交通部修正「道路交通安全規則」，新增行人優先區起（終）點標誌，圖案為藍底白字及白色圖案，10月1日上路。行人優先區內，行人享全路幅通行、不用靠邊走，汽機車車速不得超過20km/h，也禁止按鳴喇叭驅趕行人。在行人優先區超速的話，汽車駕駛人會收到1200元~2400元罰單，但如果是超過速限40km/h的嚴重違規，也就是在行人優先區車速達61km/h的話，罰單金額最低6000元、最高3萬6000元。不依規定按喇叭罰金則是300元~600元。全台行人優先區在哪裡？交通部將設置權交給了地方政府或公路局，主要劃設區域則包括醫療院所、學校、機關和大眾運輸場站等4類行人較密集的場所周邊，而且基本上會劃設在次要的巷弄，強調不會設在主要的交通幹道上，以免影響車流。新冠JN.1疫苗、流感公費疫苗同步在10月1日開打！因應今年有3843家新冠、流感疫苗合約院所，為避免民眾選擇接種院所時混淆，疾管署提供布條辨識，兩種疫苗都有是藍色旗幟，只有流感是紫色旗幟，只有新冠則是綠色旗幟。11月起還會擴大在全聯、大潤發設立接種站。衛福部強調，去年冬天，新冠死亡人數是流感的9倍，呼籲年長者、慢性疾病患者、在學兒童，兩種疫苗一定都要打，示警：「新冠、流感可能在11月爆發，直到農曆春節。」延緩孩童近視的阿托品散瞳劑（Atropine sulfate 0.1mg/mL），原給付對象僅限用於12歲以下兒童，每月限處方1瓶。10月1日起擴大健保給付，給付標準放寬至18歲以的少年與兒童都適用，同樣是每月限處方1瓶。健保署預估新增6000至8000名兒少受惠，一年健保支出160萬至210萬元。肺癌為台灣癌症發生率與死亡率雙冠王，為提升肺癌存活率，健保署10月1日起擴大給付肺癌第3代標靶藥「泰格莎」（Tagrisso），適用對象從第4期擴及到第3B期，預估一年新增4千人受惠，每人每年節省約115萬元藥費。健保年支出估80億元，創單一藥品最高紀錄。天團五月六11月將到花蓮開唱！觀光署規劃推出「振興花蓮3.0版」，針對花蓮演唱會或大型活動前後期間，除原有至11月底的平日自由行1晚補助1000元外，擬新增「第2晚再加碼補助1500元」，等於最高補助2500元，鼓勵拉長停留花蓮天數，團客部分也將放寬補助團數上限為10團，預計10月公告。交通部修法，10月31日起，高風險駕駛將依照違規嚴重程度強制換發1至6年的短期駕照，6年觀察期內沒再被吊照，才可以依規定換發駕駛執照有效期間至75歲。公路局表示，未依規定申請換發，駕照逾期不得駕車，違者將處1800元至3600元罰鍰，並禁止其駕駛。政府又要發錢了，符合資格最高每月爽領7000元！內政部「300億元中央擴大租金補貼」持續進行到今年底，新北市政府18日宣布，加碼推出「114年度青年租金補貼」，把家庭年收門檻放寬至137萬元、每人每月收入在5萬7400元以下就可申請，最低每月3500元至最高7000元，甚至40歲以下單身者最多能比中央租補多領1100元。以新北板橋未滿40歲單身者為例，若成功申請中央300億租金補貼，每月可領2400x1.2倍，也就是2880元，相較新北青年租金補貼未滿40歲單身者月領3500元，少了620元。新北單身者若是租在三芝區，每月租補差距更大，中央月發2400元（2000x1.2倍），新北則是3500元，差了1100元。也就是18歲以上、未滿40歲的單身申請新北版租補較有利。