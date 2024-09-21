政府發錢了！最高月領7000元　新北租屋補助年收放寬、條件一次看

政府又要發錢了！符合資格最高每月爽領7000元！內政部「300億元中央擴大租金補貼」持續進行到今年底，新北市政府18日宣布，加碼推出「114年度青年租金補貼」，把家庭年收門檻放寬至137萬元、每人每月收入在5萬7400元以下就可申請，最低每月3500元至最高7000元。《NOWnews今日新聞》整理新北市「114年度青年租金補貼」申請資格條件、金額、期限與常見QA，帶讀者一文掌握。
📍新北市114年度青年租金補貼受理時間
從今（2024）年10月1日上午9時起至明（2025）年12月31日下午5時止，或至年度經費用罄為止
📍新北青年租金補貼金額多少？
單身： 新臺幣3500元／月。
新婚：新臺幣4500元／月。
育（孕）有未成年子女（胎兒）1人：新臺幣5000元／月。
育（孕）有未成年子女（胎兒）2人：新臺幣6000元／月。
育（孕）有未成年子女（胎兒）3人以上：新臺幣7000元／月。
📍申請新北青年租金補貼的條件是什麼？
1.年滿18歲以上、未滿40歲的單身或新婚或育（孕）有未成年子女含胎兒者。
2.目前在新北市設籍或就學或就業。
3.家庭成員在新北、台北、桃園及基隆市均無自有住宅。
4.家庭年收入低於新北家庭年所得50%位點（即新台幣137萬元），而且按家庭總成員人口所得平均分配，每人每月平均收入，低於新北當年度公告最低生活費標準的3.5倍（即新台幣5萬7400元）。
主責的新北市城鄉發展局指出，「新北市114年度青年租金補貼」申請者得具備以上4條件才可申請。
📍新北青年租金補貼和中央300億租補有何差異？
相較中央「300億元中央擴大租金補貼」方案規定，新北家庭成員平均收入得低於4萬8000元，新北版青年租補申請門檻放寬到家庭月均收入低於5萬7400元就可申請，申請條件更寬鬆。
補貼金額部分，中央依申請者社會經濟條件分三級，再依居住區域分中永和、板橋等18區，租金補貼金額最低2400元、最高5000元；三芝、平溪、貢寮等11區則是最低2000元、最高3600元。但中央租補未滿40歲單身、新婚及育有未成年小孩家庭享1.2倍至1.8倍加碼。
單身者申請新北版租補 金額優於中央版
以新北板橋未滿40歲單身者為例，若成功申請中央300億租金補貼，每月可領2400x1.2倍，也就是2880元，相較新北青年租金補貼未滿40歲單身者月領3500元，少了620元。新北單身者若是租在三芝區，每月租補差距更大，中央月發2400元，新北則是3500元，差了1100元。也就是未滿40歲的單身申請新北版租補較有利。
新婚家庭申請中央版租補 金額優於新北版！但新北申請條件較寬
兩年內無子女的新婚家庭，若同樣以在板橋租屋為例，成功申請中央300億租金補貼，每月可領4000x1.3倍，也就是5200元，新北市則是4500元，中央在補助金額上優於新北。然而新北年收門檻放寬（家庭每人平均月收5萬7400元），夫妻倆平均月收低於11萬4800元就可申請，中央則是低於9萬6000元才能申請。
育兒家庭申請中央版租補 金額優於新北版！但新北申請條件較寬
至於育有未成年子女或胎兒家庭，同樣以在板橋租屋且育有3孩家庭為例，成功申請中央300億租金補貼，每月可領4000x1.8倍，也就是7200元，而新北版租補則是7000元。然而新北年收門檻放寬，5口之家平均月總收入低於28萬7000元即可申請，中央則是低於24萬元。
想知道自己申請中央300億元擴大租金補貼還是新北青年租金補貼，哪個能拿到的補助金額最高？可至「300億元中央擴大租金補貼資格檢視及金額試算」網站中，輸入相關資料即可查詢。
📍新北青年租補申請方式為何？
1.紙本郵寄：受理期間下載並填妥申請書，備妥相關文件，掛號郵寄至新北市城鄉發展局（220242新北市板橋區中山路1段161號1樓），信封上註明「住宅發展科-申請青年租金補貼」，申請日以郵戳為憑，其郵戳日期無法辨認者，推定郵寄時間為收件日前3日。
2.線上申請：受理期間至線上申請作業網站https://nths.ntpc.gov.tw/FC 提出申請並上傳相關文件。
📍什麼狀況下不能申請新北青年租金補貼？
1.申請人與出租人或所承租房屋的所有權人有直系親屬關係。也就是你不能向自家爺爺、奶奶、外公、外婆及爸媽租房子。
2.家庭成員為政府興辦社會住宅、合宜住宅承租者。
3.家庭成員重複接受各級政府所辦理的各種住宅租金補貼。
4.家庭成員接受各級政府所辦理除租金以外的各種住宅性質補貼。但經家庭成員切結取得租金補貼之日起，自願放棄原租金補貼者，不在此限。如有溢領租金補貼情形者，應先行返還或協議分期返還。
📍申請新北租補的租房有特別規定與限制嗎？
1.必須座落在新北市行政區。
2.建物登記電子謄本、建物登記謄本、建物權狀影本、建築物使用執照影本或測量成果圖影本（無法提供者，得以合法房屋證明文件代替）的主要用途登記應符合下列規定之一：
(1)含有住、住宅、農舍、套房、公寓或宿舍字樣。
(2)主要用途均為空白者，且一房屋稅單或稅捐單位證明文件，得認定該建築物為住宅使用。
(3)非位於工業區或丁種建築用地的建築物，其主要用途登記為商業用、辦公室、一般試務所、工商服務業、店鋪或零售業，且一房屋稅單或稅捐單位證明文件，得認定該建築物為住宅使用
3.不得違法出租。
4.租賃契約的承租人應為租金補貼申請人。補貼逾同一租賃房屋僅核發1戶。但經審認屬不同租賃契約者，得酌予增加補貼戶數。倘同一租賃契約書多人申請或同時請領其他各級政府租金補貼，即視為重複補貼，申請將被駁回。
資料來源：新北市城鄉發展局「114年度青年租金補貼」
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從今（2024）年10月1日上午9時起至明（2025）年12月31日下午5時止，或至年度經費用罄為止
📍新北青年租金補貼金額多少？
單身： 新臺幣3500元／月。
新婚：新臺幣4500元／月。
育（孕）有未成年子女（胎兒）1人：新臺幣5000元／月。
育（孕）有未成年子女（胎兒）2人：新臺幣6000元／月。
育（孕）有未成年子女（胎兒）3人以上：新臺幣7000元／月。
📍申請新北青年租金補貼的條件是什麼？
1.年滿18歲以上、未滿40歲的單身或新婚或育（孕）有未成年子女含胎兒者。
2.目前在新北市設籍或就學或就業。
3.家庭成員在新北、台北、桃園及基隆市均無自有住宅。
4.家庭年收入低於新北家庭年所得50%位點（即新台幣137萬元），而且按家庭總成員人口所得平均分配，每人每月平均收入，低於新北當年度公告最低生活費標準的3.5倍（即新台幣5萬7400元）。
主責的新北市城鄉發展局指出，「新北市114年度青年租金補貼」申請者得具備以上4條件才可申請。
📍新北青年租金補貼和中央300億租補有何差異？
相較中央「300億元中央擴大租金補貼」方案規定，新北家庭成員平均收入得低於4萬8000元，新北版青年租補申請門檻放寬到家庭月均收入低於5萬7400元就可申請，申請條件更寬鬆。
補貼金額部分，中央依申請者社會經濟條件分三級，再依居住區域分中永和、板橋等18區，租金補貼金額最低2400元、最高5000元；三芝、平溪、貢寮等11區則是最低2000元、最高3600元。但中央租補未滿40歲單身、新婚及育有未成年小孩家庭享1.2倍至1.8倍加碼。
單身者申請新北版租補 金額優於中央版
以新北板橋未滿40歲單身者為例，若成功申請中央300億租金補貼，每月可領2400x1.2倍，也就是2880元，相較新北青年租金補貼未滿40歲單身者月領3500元，少了620元。新北單身者若是租在三芝區，每月租補差距更大，中央月發2400元，新北則是3500元，差了1100元。也就是未滿40歲的單身申請新北版租補較有利。
新婚家庭申請中央版租補 金額優於新北版！但新北申請條件較寬
兩年內無子女的新婚家庭，若同樣以在板橋租屋為例，成功申請中央300億租金補貼，每月可領4000x1.3倍，也就是5200元，新北市則是4500元，中央在補助金額上優於新北。然而新北年收門檻放寬（家庭每人平均月收5萬7400元），夫妻倆平均月收低於11萬4800元就可申請，中央則是低於9萬6000元才能申請。
育兒家庭申請中央版租補 金額優於新北版！但新北申請條件較寬
至於育有未成年子女或胎兒家庭，同樣以在板橋租屋且育有3孩家庭為例，成功申請中央300億租金補貼，每月可領4000x1.8倍，也就是7200元，而新北版租補則是7000元。然而新北年收門檻放寬，5口之家平均月總收入低於28萬7000元即可申請，中央則是低於24萬元。
想知道自己申請中央300億元擴大租金補貼還是新北青年租金補貼，哪個能拿到的補助金額最高？可至「300億元中央擴大租金補貼資格檢視及金額試算」網站中，輸入相關資料即可查詢。
📍新北青年租補申請方式為何？
1.紙本郵寄：受理期間下載並填妥申請書，備妥相關文件，掛號郵寄至新北市城鄉發展局（220242新北市板橋區中山路1段161號1樓），信封上註明「住宅發展科-申請青年租金補貼」，申請日以郵戳為憑，其郵戳日期無法辨認者，推定郵寄時間為收件日前3日。
2.線上申請：受理期間至線上申請作業網站https://nths.ntpc.gov.tw/FC 提出申請並上傳相關文件。
📍什麼狀況下不能申請新北青年租金補貼？
1.申請人與出租人或所承租房屋的所有權人有直系親屬關係。也就是你不能向自家爺爺、奶奶、外公、外婆及爸媽租房子。
2.家庭成員為政府興辦社會住宅、合宜住宅承租者。
3.家庭成員重複接受各級政府所辦理的各種住宅租金補貼。
4.家庭成員接受各級政府所辦理除租金以外的各種住宅性質補貼。但經家庭成員切結取得租金補貼之日起，自願放棄原租金補貼者，不在此限。如有溢領租金補貼情形者，應先行返還或協議分期返還。
📍申請新北租補的租房有特別規定與限制嗎？
1.必須座落在新北市行政區。
2.建物登記電子謄本、建物登記謄本、建物權狀影本、建築物使用執照影本或測量成果圖影本（無法提供者，得以合法房屋證明文件代替）的主要用途登記應符合下列規定之一：
(1)含有住、住宅、農舍、套房、公寓或宿舍字樣。
(2)主要用途均為空白者，且一房屋稅單或稅捐單位證明文件，得認定該建築物為住宅使用。
(3)非位於工業區或丁種建築用地的建築物，其主要用途登記為商業用、辦公室、一般試務所、工商服務業、店鋪或零售業，且一房屋稅單或稅捐單位證明文件，得認定該建築物為住宅使用
3.不得違法出租。
4.租賃契約的承租人應為租金補貼申請人。補貼逾同一租賃房屋僅核發1戶。但經審認屬不同租賃契約者，得酌予增加補貼戶數。倘同一租賃契約書多人申請或同時請領其他各級政府租金補貼，即視為重複補貼，申請將被駁回。
資料來源：新北市城鄉發展局「114年度青年租金補貼」