李玟逝世一年回來了！遺作專輯曝光　三姊妹隔20年再合唱

▲李玟和兩位姊姊合唱〈珍惜今天(When Will I See You Again)〉,想要表達自己珍惜每一刻跟歌迷相聚的機會。(圖/時尚芭莎提供)

天后李玟(CoCo)去年7月5日驟逝,享年48歲,如今她已經離開1年多,許多粉絲相當懷念她。乘載著歌迷滿滿的愛與思念,李玟在今年出道滿30周年之際,推出遺作《Always On My Mind》經典翻唱專輯,作品中特別收錄了她在2016年時陸續錄製完畢的8首經典翻唱曲目,一口氣集結成專輯,這8首歌是李玟從40首預選歌單中進行討論、試唱並親自挑選及擔任製作人,首首都藏有她對家人、歌迷的「愛」,其中還收錄了一首三姊妹時隔20年再度合唱的歌曲〈珍惜今天(When Will I See You Again)〉。這次專輯中,除了先前曝光的貓王代表英文經典〈Always On My Mind〉,李玟更翻唱了諸多天王的金曲,包括黃品源的〈你怎麼捨得我難過〉、張學友的〈我真的受傷了〉、齊秦的〈夜夜夜夜〉及陳百強粵語經典〈疾風〉。此外,她還拉了兩位同樣有著好歌喉的大姐Carol李秋林、二姊Nancy李思林分別合唱了孫燕姿的〈遇見〉及英文老歌〈IF〉,最後一首更收錄了三姊妹合唱的全新單曲〈珍惜今天(When Will I See You Again)〉。三姊妹所合唱的〈珍惜今天(When Will I See You Again) 〉堪稱是這張專輯最大彩蛋驚喜,這也是三人繼1997年〈我的翅膀〉後相隔20年再度合唱,歌詞字字句句充滿了CoCo對家人和粉絲們的愛,二姊NANCY透露,李玟當初製作歌曲的動心起念,主要是每次做完大型演唱會後,總有些離別的感傷,因此特別找了知名音樂人易家揚老師寫了這首歌,想要表達自己珍惜每一刻跟歌迷相聚的機會,即使是短暫的離別也會很快就相見,「李玟希望把這首歌當成每次表演結束前的安可曲,把握與歌迷相聚合唱的時光。」提及相隔這麼多年再跟妹妹李玟一起工作錄音,NANCY難忘她在錄音室中的專業,更透露這首歌早在8年前就完成配唱,李玟親力親為擔任配唱工作,還手把手地指導兩位姊姊在錄音室錄唱,前後更花了一年時間製作,NANCY表示,「雖然當時是分開錄音,但最後錄唱的CoCo豐富了我們姊妹們之間的深切情感,讓整體的歌曲呈現更有層次,讓人感受到CoCo幕前幕後專業的一面。她的任何錄音對我和愛她的人都是最寶貴的!雖然到現在都很難接受CoCo的音樂生命就此終止,但希望能透過這張專輯讓CoCo美麗的聲音永遠流傳。」