李玟逝世一年回來了！遺作專輯曝光　三姊妹隔20年再合唱

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▲李玟和兩位姊姊合唱〈珍惜今天（When Will I See You Again）〉，想要表達自己珍惜每一刻跟歌迷相聚的機會。（圖／時尚芭莎提供）

天后李玟（CoCo）去年7月5日驟逝，享年48歲，如今她已經離開1年多，許多粉絲相當懷念她。乘載著歌迷滿滿的愛與思念，李玟在今年出道滿30周年之際，推出遺作《Always On My Mind》經典翻唱專輯，作品中特別收錄了她在2016年時陸續錄製完畢的8首經典翻唱曲目，一口氣集結成專輯，這8首歌是李玟從40首預選歌單中進行討論、試唱並親自挑選及擔任製作人，首首都藏有她對家人、歌迷的「愛」，其中還收錄了一首三姊妹時隔20年再度合唱的歌曲〈珍惜今天（When Will I See You Again）〉。這次專輯中，除了先前曝光的貓王代表英文經典〈Always On My Mind〉，李玟更翻唱了諸多天王的金曲，包括黃品源的〈你怎麼捨得我難過〉、張學友的〈我真的受傷了〉、齊秦的〈夜夜夜夜〉及陳百強粵語經典〈疾風〉。此外，她還拉了兩位同樣有著好歌喉的大姐Carol李秋林、二姊Nancy李思林分別合唱了孫燕姿的〈遇見〉及英文老歌〈IF〉，最後一首更收錄了三姊妹合唱的全新單曲〈珍惜今天（When Will I See You Again）〉。三姊妹所合唱的〈珍惜今天（When Will I See You Again） 〉堪稱是這張專輯最大彩蛋驚喜，這也是三人繼1997年〈我的翅膀〉後相隔20年再度合唱，歌詞字字句句充滿了CoCo對家人和粉絲們的愛，二姊NANCY透露，李玟當初製作歌曲的動心起念，主要是每次做完大型演唱會後，總有些離別的感傷，因此特別找了知名音樂人易家揚老師寫了這首歌，想要表達自己珍惜每一刻跟歌迷相聚的機會，即使是短暫的離別也會很快就相見，「李玟希望把這首歌當成每次表演結束前的安可曲，把握與歌迷相聚合唱的時光。」提及相隔這麼多年再跟妹妹李玟一起工作錄音，NANCY難忘她在錄音室中的專業，更透露這首歌早在8年前就完成配唱，李玟親力親為擔任配唱工作，還手把手地指導兩位姊姊在錄音室錄唱，前後更花了一年時間製作，NANCY表示，「雖然當時是分開錄音，但最後錄唱的CoCo豐富了我們姊妹們之間的深切情感，讓整體的歌曲呈現更有層次，讓人感受到CoCo幕前幕後專業的一面。她的任何錄音對我和愛她的人都是最寶貴的！雖然到現在都很難接受CoCo的音樂生命就此終止，但希望能透過這張專輯讓CoCo美麗的聲音永遠流傳。」