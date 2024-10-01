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為經濟糾紛竟亂砍人洩憤！上海超市濺血　3死15傷

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲上海一間超市，9月30日晚間發生隨機砍人案，行兇的男子被當場抓獲，據悉是因為自身有經濟糾紛，因而犯案洩憤。（圖／翻攝自微博）
▲上海一間超市，9月30日晚間發生隨機砍人案，行兇的男子被當場抓獲，據悉是因為自身有經濟糾紛，因而犯案洩憤。（圖／翻攝自微博）
上海市公安局松江分局1日通報，9月30日晚間，當地一間超市發生隨機砍人案，造成3人死亡，15人受傷，包括幼童，行兇男子的動機則是因為經濟糾紛欲洩憤，已被當場抓獲。

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綜合中媒報導，松江公安分局在當天晚間9點47分接獲報警電話，稱松匯中路某超市有男子持刀傷人，警察趕到現場後，將37歲林姓男子當場抓獲，並將18名傷者送醫，惟其中3人搶救無效死亡，其餘傷者則無生命危險。

網路上流傳的畫面顯示，林男當時手持尖刀，憤怒的在超市走動，眼神看上去十分兇狠駭人，顧客慌忙逃走，陸續有人中刀，還有女子抱著1名身上染血的幼童，將紙巾按在孩子胸頸部位試圖止血。

警方初步偵查發現，林男是因為個人經濟糾紛，竟到上海犯罪洩憤，被捕時身上衣服血跡斑斑，案件正在進一步偵辦中。由於此事發生在中國十一國慶前夕，中媒對此事十分低調，僅透露他是因經濟問題犯案。

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