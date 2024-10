特企／歌手鄧福如、YouTuber HowHow 聯手推SNICKERS®專屬單曲

我是廣告 請繼續往下閱讀

SNICKERS®(士力架®)今年五月推出「餓到狂失誤?吃SNICKERS® 滿血回復」主題活動後,創造網友高討論迴響,近日再次強勢出擊,首度邀請知名歌手鄧福如、YouTuber HowHow 合作為SNICKERS®打造全新主題曲,同時啦啦隊員李多慧和安芝儇、YouTuber六指淵和電競高手Linda廖語晴於社群接力推出一系列有趣及結合主題的創意影片,引起各界網友按讚留言,其中李多慧文章上線不到一小時即獲得超過萬數網友按讚,PO文兩天就累積11萬以上粉絲按讚、觀看數一天就高達百萬人次,更有網友直接留言多慧就是我的SNICKERS。「SNICKERS®餓到狂失誤?滿血回復」於即日起至11月3日要與消費者大玩Stay on your game濾鏡小遊戲,並分享至個人社群帳號,截圖登錄官方活動頁面,即有機會抽中最大獎Samsung Galaxy Z Flip6 12G/256G摺疊智慧手機(價值35,888元)。知名歌手鄧福如與百萬訂閱YouTuber HowHow首度聯手就為 SNICKERS® 推出專屬音樂,強大的製作團隊和充滿電音、遊戲感的洗腦音樂讓網友驚喜連連,影片上線一週便獲得近50萬觀看數及破萬粉絲按讚;搭配歌詞「把士力架吃下,元氣爆發」、「花生焦糖一口咬下,我又贏囉」,完美詮釋出吃 SNICKERS® 後滿血回復的寫照,讓網友及粉絲直呼 SNICKERS® 太猛啦,並且敲碗早日釋出完整音源!近日粉絲數節節攀升的六指淵邀請到許久未曝光於螢光幕前的秀泰影城千金,RTS類電競世界冠軍Linda(廖語晴)一起挑戰 SNICKERS® 魔法巫師濾鏡遊戲,成功吃到SNICKERS® 就是最後贏家,幽默風趣影片搭配六指淵專業特效技術,影片上線後立即引發各界討論。繼SNICKERS® 今年暑假在台北大巨蛋與6萬人一同為中華職棒明星對抗賽加油助陣,近日延續與啦啦隊兩大韓籍女神李多慧和安芝儇接力合作,推出可愛熱血的影片,吸引粉絲強力應援!味全龍啦啦隊成員李多慧化身辦公室甜心玩節奏跳舞遊戲,練舞練到累,無法繼續的時候,只要吃下 SNICKERS® 就會活力加倍、連連得分,影片上線不到一小時即獲得超過萬數網友按讚分享,PO文兩天就累積12萬以上粉絲按讚、觀看數一天就高達百萬人次,更有網友直接留言多慧就是我的SNICKERS。台鋼集團Wing Stars安芝儇首度公開居家模樣,肚子餓的時候,只要吃下SNICKERS® 就會化身熱血啦啦隊隊員現身球場,最強外掛馬上打出全壘打,影片上線一天吸引一萬多名粉絲按讚留言「有小安推薦更要買來吃」。豪禮大放送!挑戰SNICKERS® 濾鏡小遊戲 就有機會獲得 Samsung Galaxy Z Flip6或PS5SNICKERS® 再推出超好玩小遊戲,即日起至2024年11月3日參加Stay on your game滿血回復大挑戰,炸眼玩濾鏡小遊戲並分享至個人社群平台,登陸官方問卷即有機會抽Samsung Galaxy Z Flip6 12G/256G摺疊智慧手機兩名(價值35,888元)、PlayStation5 主機- PS5™ 主機光碟版兩名(價值15,580元)。此外,即日起至10月1日,於7-ELEVEN憑代收收據,可享 SNICKERS® 花生巧克力兩件59元;即日起至10月29日至全家便利商店購買SNICKERS®花生巧克力及杏仁巧克力享加10元多一件。 更多活動內容請點此。 Mars, Incorporated一直堅信,我們想要的明天始於我們今天的經營方式。身為全球性家族企業,瑪氏公司正在進行轉型、創新和發展,以世界產生積極影響。在我們多樣且不斷擴增的優質休閒食品、食品和寵物照護產品和服務組合中,我們雇用了超過140,000名敬業的同仁。我們年銷售額達 470 億美元,生產世界上部分最受歡迎的品牌,包括Ben’s Original™、西莎®(CESAR®)、Cocoavia®、德芙®(DOVE®)、益齒達®(EXTRA®)、 KIND®、M&M’s®、士力架®(SNICKERS®)、寶路®(PEDIGREE®)、ROYAL CANIN®以及偉嘉(WHISKAS®)。我們正在透過我們的全球寵物醫院和診斷服務網絡(包括AniCura、BANFIELD™、BLUEPEARL™、Linnaeus 和VCA™)為寵物打造一個更美好的世界 – 即採用尖端技術開發遺傳健康篩檢與DNA檢測相關的突破性計畫。如想更了解瑪氏公司,請前往 官方網站 ,或在 Facebook、Twitter, Instagram, LinkedIn和YouTube上加入我們。