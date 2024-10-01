美國降息循環帶動金融紛擾　勞動基金8月小賺13.4億元

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前表示降息時間點已經到來，也造成全球金融市場震盪。勞動部勞動基金運用局今（1）日公布，8月底「勞動基金運用情形報告」，運用規模為6兆7,957億元，評價後收益數為8,871億元，收益率14.25％，單月收益數為13.4億元。相較6、7月勞動基金單月收益數為 1919.4億元及864 億元，8月的13.4億元收益明顯出現收斂。新制勞退基金運用規模為4兆4,306億元，收益率14.08％；舊制勞退基金運用規模為1兆446億元，收益率16.71％；勞保基金運用規模為1兆949億元，收益率15.41％。就保基金運用規模為1,703億元，收益率2.92％；勞職保基金運用規模為365億元，收益率1.11％；積欠工資墊償基金運用規模為188億元，收益率9.65％。而受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金運用規模為6,067億元，收益率為15.07％；受農業部委託管理農民退休基金運用規模為181億元，收益率為15.95％。基金局回顧，美國ISM製造業指數及就業報告皆意外疲軟，景氣惡化擔憂升溫，8月股市波動加大。而後美國零售銷售表現強勁，緩解市場對經濟的疑慮，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會演講中明確表示降息時間點已經到來，激勵股市回升走揚，其中MSCI全球股票指數8月份表現為2.54％；MSCI新興市場股票8月份表現為1.64％。就長期投資績效來看，勞動基金近10年多（103~113.08）平均收益率為6.75％，國保基金近10年多（103~113.08）平均收益率為7.27％，長期投資績效穩健。基金局展望未來，Fed於9月18日利率決策會議決議將利率下調2碼至4.75％至5.00％區間，會後聲明表示委員會對通膨持續向2％邁進的信心增強，並判斷實現就業和通膨目標的風險大致平衡。國內方面，中經院9月2日發布台灣8月製造業PMI為53.6％，連續4個月維持擴張，雖多項數據仍樂觀，但中經院提出警告，下半年景氣的變數可能較多；而上月中央銀行理監事會決議維持政策利率不變，並預期今年下半年及明年國內經濟持續溫和成長。勞基局總結，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾，將密切注意全球政經情勢。