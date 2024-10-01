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受強颱山陀兒影響，今（1）日凌晨4時28分，基隆海岸電臺獲報，巴貝多籍貨輪礦砂船「BLUE LAGOON」(MMSI:314941000)於N21-46、E121-25(臺東機場東南63浬)船身機艙進水傾斜，船上19人(烏克蘭7、埃及9、俄羅斯3)請求救援。海巡署第一時間派遣南機隊「高雄艦」趕往救援，於上午6時30分海巡署自高雄港出勤，並通報航港局海事中心協調拖船前往協處，預計1日晚間20時00分抵達現場，但11時33分因海象不佳無法前往現場救援，返航待命。上午6時6分，空勤總隊空勤搜救機NA-703於10時23分臺東機場起飛前往救援，11時43分吊掛6人成功下放蘭嶼機場，因油料不足返回臺東機場整補，由國防部搜救機接替執行任務。11時46分，國防部搜救機Z-491臺東機場起飛，12時38分嘗試吊掛時因機務狀況無法成功救援，搜救機返航，本中心請空勤臺東待命機再起飛前往吊掛。上午13時，空勤搜救機NA-703再度起飛，13時51分成功吊掛7人前往蘭嶼機場，14時下放蘭嶼機場，14時02分再度起飛前往吊掛剩餘6人，14時15分空勤總隊成功吊掛剩餘6名船員，14時20分落蘭嶼機場，全數獲救，外籍船員後續安置將由海巡署協助處理 。累計出動兵力共有空勤搜救機3架次、國防部搜救機1架次、海巡署1艘次。