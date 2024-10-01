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北大西洋公約組織（NATO）新任秘書長、前荷蘭總理呂特（Mark Rutte）10月1日正式接替挪威前首相史托騰柏格（Jens Stoltenberg）上任，如今俄烏戰爭未歇，全球安全局勢緊張，呂特的就任被視為關鍵時刻，他在就職發言時也稱中國已經成為支持俄國進行侵略烏克蘭戰爭的決定性力量，中國要為這種行為付出代價。作為荷蘭前總理，呂特對俄烏戰爭的立場堅定，他在週二（1）的就職演說中強調中國對俄羅斯的支持對烏克蘭戰爭的影響，他稱中國作為支持俄國侵略烏克蘭的決定性力量，「這不僅損害了其國家利益，也影響了國際名聲」，稱中國為此需付出代價。呂特也提到，北約國家必須持續支持烏克蘭對俄羅斯的抗戰，並警告稱俄國的核武威脅不應讓北約屈服，否則將創下「危險的先例」，「面對這種威脅，北約必須保持堅定」。除了俄烏戰爭未歇，呂特上任之初也面臨美國大選的挑戰，尤其是川普和賀錦麗之間的競爭。他以自己曾與川普共事的經歷稱，他認為歐洲國家應停止對川普的抱怨，並加強防衛建設，並稱他認為川普曾成功促使北約成員增加軍費支出，對於美國大選結果並不擔憂，因為無論誰當選，他都能與之共事。此外，呂特也將促進與亞太地區夥伴的連結列為北約的優先事項之一。