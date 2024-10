我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高承睿首度扳倒日本名將戶上隼輔,挺進男單16強。(取自WTT官網)

▲WTT中國大滿貫賽,台灣女單好手鄭怡靜順利晉級。(圖/中華奧會提供)

2024年WTT中國大滿貫(英語:2024 China Smash)賽事於2024年9月26日至10月6日在中國北京市石景山區首鋼園舉行,其中9月26日至28日為單打資格賽。2024年9月26日-2024年10月6日(26日至28日為單打資格賽)冠軍2,000點亞軍1,400點4強700點8強350點單打第3輪175點單打第2輪90點單打第1輪20點雙打第2輪175點雙打第1輪10點林昀儒、高承睿、莊智淵(退賽)、馮翊新、黃彥誠(資格賽)、廖振珽(資格賽)、張佑安(資格賽)鄭怡靜、簡彤娟、黃怡樺、陳思羽、李昱諄(資格賽)、劉馨尹(資格賽)、鄭先知(資格賽)高承睿/黃彥誠鄭怡靜/李昱諄、陳思羽/李皓晴(香港)馮耀恩(新加坡)/陳思羽11:00 【混雙16強】西班牙 Álvaro Robles/肖瑤茜(敗) vs.12:45 【女單32強】荷蘭 Britt Eerland(敗) vs.12:45 【男雙24取16】vs. 香港 姚鈞濤/陳顥樺(敗)19:10 【女單32強】陳思羽(敗) vs. 中國 劉煒珊(勝)19:45 【男單32強】高承睿(勝) vs. 日本 戶上隼輔 (敗)12:10 【女單32強】中國 覃予萱 vs. 黃怡樺12:45 【男單32強】丹麥 Jonathan Groth vs. 廖振珽13:55 【混雙8強】 馮耀恩/陳思羽 vs. 中國 林高遠/王藝迪18:35 【女雙16強】鄭怡靜/李昱諄 vs. 印度 Ayhika Mukherjee/Sutirtha Mukherjeevs20:55 【男雙16強】中國 林高遠/林詩棟 vs. 高承睿/黃彥誠混合雙打4強男/女子雙打8強男/女子單打16強11:00 男/女子雙打4強11:00 男/女子單打8強18:00 男/女子單打8強18:00 混合雙打決賽13:00 男子雙打決賽13:00 女子單打4強18:00 男子單打4強18:00 女子雙打決賽18:00 男/女子單打決賽中華電信MOD 202頻道→愛爾達體育1、2、3台 Hami Video 愛爾達體育1、2、3台 愛爾達電視 愛爾達體育1、2、3台