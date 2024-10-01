2024年WTT中國大滿貫（英語：2024 China Smash）賽事於2024年9月26日至10月6日在中國北京市石景山區首鋼園舉行，其中9月26日至28日為單打資格賽。今（1）日舉行32強賽事，台灣好手鄭怡靜、高承睿都順利晉級16強，賽事總獎金為200萬美元，各項目冠軍將獲得2000點世界排名積分，其中單打為64簽（包含4張外卡和8個資格賽晉級名額），雙打為24簽（包含4張外卡）。這也是北京成功舉辦1961年世界桌球錦標賽（第26屆世乒賽）後再次舉辦ITTF旗下頂級桌球賽事。相關賽事時程與對戰，以及轉播資訊等，《NOWnews今日新聞》也整理給讀者。

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2024年WTT中國大滿貫比賽時間

2024年9月26日－2024年10月6日（26日至28日為單打資格賽）

2024年WTT中國大滿貫賽事積分

冠軍2,000點

亞軍1,400點

4強700點

8強350點

單打第3輪175點

單打第2輪90點

單打第1輪20點

雙打第2輪175點

雙打第1輪10點

2024年WTT中國大滿貫台灣選手參賽名單

男子單打

林昀儒、高承睿、莊智淵（退賽）、馮翊新、黃彥誠（資格賽）、廖振珽（資格賽）、張佑安（資格賽）

女子單打

鄭怡靜、簡彤娟、黃怡樺、陳思羽、李昱諄（資格賽）、劉馨尹（資格賽）、鄭先知（資格賽）

男子雙打

高承睿／黃彥誠

女子雙打

鄭怡靜／李昱諄、陳思羽／李皓晴（香港）

混合雙打

馮耀恩（新加坡）／陳思羽

2024年WTT中國大滿貫台灣選手最新賽程

10月1日

11:00 【混雙16強】西班牙 Álvaro Robles／肖瑤茜（敗） vs. 馮耀恩／陳思羽（勝）

12:45 【女單32強】荷蘭 Britt Eerland（敗） vs. 鄭怡靜（勝）

12:45 【男雙24取16】高承睿／黃彥誠（勝） vs. 香港 姚鈞濤／陳顥樺（敗）

19:10 【女單32強】陳思羽（敗） vs. 中國 劉煒珊（勝）

19:45 【男單32強】高承睿（勝） vs. 日本 戶上隼輔 （敗）

10月2日

12:10 【女單32強】中國 覃予萱 vs. 黃怡樺

12:45 【男單32強】丹麥 Jonathan Groth vs. 廖振珽

13:55 【混雙8強】 馮耀恩／陳思羽 vs. 中國 林高遠／王藝迪

18:35 【女雙16強】鄭怡靜／李昱諄 vs. 印度 Ayhika Mukherjee／Sutirtha Mukherjeevs

20:55 【男雙16強】中國 林高遠／林詩棟 vs. 高承睿／黃彥誠

10月3日

混合雙打4強

男／女子雙打8強

男／女子單打16強

10月4日

11:00 男／女子雙打4強

11:00 男／女子單打8強

18:00 男／女子單打8強

18:00 混合雙打決賽

10月5日

13:00 男子雙打決賽

13:00 女子單打4強

18:00 男子單打4強

18:00 女子雙打決賽

10月6日

18:00 男／女子單打決賽


2024年WTT中國大滿貫轉播、直播資訊

電視轉播

中華電信MOD 202頻道→愛爾達體育1、2、3台

網路直播

Hami Video 愛爾達體育1、2、3台

愛爾達電視 愛爾達體育1、2、3台

World Table Tennis官方YouTube頻道

即時比分

WTT官方網站

WTT中國大滿貫官方網站

▲高承睿首度扳倒日本名將戶上隼輔，挺進男單16強。（取自WTT官網）
▲高承睿首度扳倒日本名將戶上隼輔，挺進男單16強。（取自WTT官網）
▲巴黎奧運桌球女子團體賽，中華女團8強碰上強敵中國，第一點雙打陳思羽、簡彤娟，以及第二點女單鄭怡靜都遭直落三敗陣。（圖／中華奧會提供）
▲WTT中國大滿貫賽，台灣女單好手鄭怡靜順利晉級。（圖／中華奧會提供）

WTT中國大滿貫賽／高承睿首度挺進16強！擊敗日本好手戶上隼輔

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