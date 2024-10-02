山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）在經歷昨（1）日一整天在台灣南部的龜速移動後，今（2）日要完成北轉，並朝台灣而來，中央氣象署預估今天傍晚過後，登陸「嘉義以南」的陸地；颱風速度依舊緩慢，中心很可能在台灣滯留將近24小時，週五（10/4）從東部出海，各地雨勢將會越來越明顯，尤其南台灣首當其衝，還要留意16級以上的瞬間強陣風。
山陀兒颱風路徑「往台灣靠近」 預估中颱上限登陸
氣象署技正林秉煜指出，山陀兒颱風由於在台灣南部待太久，捲入過多乾空氣，導致強度不斷下降，預估今天就會減弱為中颱，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，山陀兒颱風已經被北方高空槽線勾到，會漸漸往台灣靠近，登陸時間延後，比最一開始晚了近12小時。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，山陀兒颱風會在今天深夜至明天凌晨間登陸，地點可能是「台南至高雄」之間，登陸之後強度大幅減弱，加上地形干擾，「因為減弱的太快，被高空槽線丟包，接著又被東北季風壓制」，明天一整天幾乎在台灣上空慢慢走，眾高山們摧殘，只好像孤魂野鬼「卡台灣上空慢慢北漂，直到消散。」
山陀兒颱風「最劇烈風雨」來了 南台灣首當其衝
今天全台灣停班停課，天氣風險公司指出，南台灣風雨會逐漸增強，颱風登陸前後的最為劇烈，北台灣早上雖然沒有明顯的風雨，但入夜後也會越來越有感；明天不管颱風在哪裡，受東北季風影響，北台灣都會是「強風驟雨」的天氣，氣溫也會明顯下滑，穿著上要多留意變化。
氣象署簡任技正伍婉華也表示，在山陀兒颱風影響期間，「花東、南部平地和山區、中部山區、東北部山區」會有「豪雨等級以上」的雨量；颱風登陸前約2小時，強風區會進入台灣陸地，並刮起12級以上強風，南台灣登陸點附近更是會出現16至17級的強陣風，由於西南部沿海有許多都會區，氣象署將在強風抵達1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
山陀兒颱風碰上東北季風 北台灣剩21度
山陀兒颱風今明兩天重創台灣之外，今年入秋首波東北季風也在近期增強，林秉煜說明，山陀兒颱風因為前期走得慢，因此週五出海後可能和東北季風出現一些「共伴效應」，預期發展區域集中在海上，部分可能在台灣東北部陸地發生，帶來間歇性較大雨勢，不過屆時颱風結構變得很差，和東北季風的交互影響有待觀察。
東北季風南下，也意味著將有冷空氣抵達，林秉煜提醒，北台灣、宜蘭等地，週五清晨感受較涼，低溫只有攝氏21至22度，其它地區約攝氏22至24度；高溫北部約攝氏26至27度，其它地區約攝氏28至30度，週六（10/5）氣溫就會逐漸回升。
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氣象署技正林秉煜指出，山陀兒颱風由於在台灣南部待太久，捲入過多乾空氣，導致強度不斷下降，預估今天就會減弱為中颱，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，山陀兒颱風已經被北方高空槽線勾到，會漸漸往台灣靠近，登陸時間延後，比最一開始晚了近12小時。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，山陀兒颱風會在今天深夜至明天凌晨間登陸，地點可能是「台南至高雄」之間，登陸之後強度大幅減弱，加上地形干擾，「因為減弱的太快，被高空槽線丟包，接著又被東北季風壓制」，明天一整天幾乎在台灣上空慢慢走，眾高山們摧殘，只好像孤魂野鬼「卡台灣上空慢慢北漂，直到消散。」
山陀兒颱風「最劇烈風雨」來了 南台灣首當其衝
今天全台灣停班停課，天氣風險公司指出，南台灣風雨會逐漸增強，颱風登陸前後的最為劇烈，北台灣早上雖然沒有明顯的風雨，但入夜後也會越來越有感；明天不管颱風在哪裡，受東北季風影響，北台灣都會是「強風驟雨」的天氣，氣溫也會明顯下滑，穿著上要多留意變化。
氣象署簡任技正伍婉華也表示，在山陀兒颱風影響期間，「花東、南部平地和山區、中部山區、東北部山區」會有「豪雨等級以上」的雨量；颱風登陸前約2小時，強風區會進入台灣陸地，並刮起12級以上強風，南台灣登陸點附近更是會出現16至17級的強陣風，由於西南部沿海有許多都會區，氣象署將在強風抵達1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
山陀兒颱風碰上東北季風 北台灣剩21度
山陀兒颱風今明兩天重創台灣之外，今年入秋首波東北季風也在近期增強，林秉煜說明，山陀兒颱風因為前期走得慢，因此週五出海後可能和東北季風出現一些「共伴效應」，預期發展區域集中在海上，部分可能在台灣東北部陸地發生，帶來間歇性較大雨勢，不過屆時颱風結構變得很差，和東北季風的交互影響有待觀察。
東北季風南下，也意味著將有冷空氣抵達，林秉煜提醒，北台灣、宜蘭等地，週五清晨感受較涼，低溫只有攝氏21至22度，其它地區約攝氏22至24度；高溫北部約攝氏26至27度，其它地區約攝氏28至30度，週六（10/5）氣溫就會逐漸回升。
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