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▲專家認為，山陀兒颱風會在今天深夜至明天凌晨間登陸，地點可能是「台南至高雄」之間。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲山陀兒颱風影響，南台灣今天開始出現有感風雨，北台灣隨著颱風北上，入夜也會越來越有感。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲山陀兒颱風除了雨勢驚人外，也可能替南台灣登陸點附近帶來16至17級的強陣風，請民眾多加防範。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）在經歷昨（1）日一整天在台灣南部的龜速移動後，今（2）日要完成北轉，並朝台灣而來，中央氣象署預估，週五（10/4）從東部出海，各地雨勢將會越來越明顯，尤其南台灣首當其衝，還要留意16級以上的瞬間強陣風。氣象署技正林秉煜指出，山陀兒颱風由於在台灣南部待太久，，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，山陀兒颱風已經被北方高空槽線勾到，會漸漸往台灣靠近，登陸時間延後，比最一開始晚了近12小時。「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，山陀兒颱風會在今天深夜至明天凌晨間登陸，地點可能是「台南至高雄」之間，登陸之後強度大幅減弱，加上地形干擾，「因為減弱的太快，被高空槽線丟包，接著又被東北季風壓制」，今天全台灣停班停課，天氣風險公司指出，；明天不管颱風在哪裡，受東北季風影響，北台灣都會是「強風驟雨」的天氣，氣溫也會明顯下滑，穿著上要多留意變化。氣象署簡任技正伍婉華也表示，在山陀兒颱風影響期間，「花東、南部平地和山區、中部山區、東北部山區」會有「豪雨等級以上」的雨量，由於西南部沿海有許多都會區，氣象署將在強風抵達1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。山陀兒颱風今明兩天重創台灣之外，今年入秋首波東北季風也在近期增強，林秉煜說明，山陀兒颱風因為前期走得慢，因此，不過屆時颱風結構變得很差，和東北季風的交互影響有待觀察。東北季風南下，也意味著將有冷空氣抵達，林秉煜提醒，；高溫北部約攝氏26至27度，其它地區約攝氏28至30度，週六（10/5）氣溫就會逐漸回升。