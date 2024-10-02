山陀兒颱風侵台，基隆市發布因應防颱調整措施。除了公車路線101、103、104、201、202、203、204、301、302、303、402、501、502、505、601、602、605減班外，其餘路線均停止行駛。自113年10月1日20時起，忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放。其餘路段開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。
基隆公車管理處指出，公車以下路線減班行駛，包含101、103、104、201、202、203、204、301、302、303、402、501、502、505、601、602、605。其餘路線均停止行駛，遇風雨影響班車安全行駛時，將另公告全面停駛。有關班次行駛時間，詳如公車處網站。
基隆交通處則說，考量民眾風雨移車困難，為確保民眾安全，開放部分路段紅黃線停車及暫停路邊停車收費。自113年10月1日20時起，忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放。其餘路段開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。
基隆市府交通處特別呼籲，民眾於開放紅黃線停車路段，應順向靠邊停車，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶災車輛通行，確保公共安全維護。法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。
基隆市府交通處也說，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車，並以現場實際公告牌面為主。車主停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。未來恢復紅黃線禁止停車管制之時間，基隆市政府交通處將另行發布新聞稿通知，敬請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。
基隆市府交通處最後提到，行經基隆市的市區公車、國道及公路客運2日多數減班或停駛，出門前請留意相關資訊，敬請民眾上客運公司（基隆客運、基隆市公車處等）網站或致電查詢，出門前多加留意相關資訊，並注意自身安全。
基隆市文化觀光局表示，以下場館全日閉館，包含基隆塔、遠見人文中心、信二防空洞、基隆表演藝術中心、基隆美術館、客家文化會館、市長官邸、校官眷舍、鷄籠中元文化館、舊公車處ヽ漁會正濱大樓、黃蠟石文化館、舊正濱派出所、本市公共圖書館及各區圖等場所。
基隆市文化觀光局續指，以下景點預防性封閉，包含泰安瀑布、海興步道、情人湖登山步道、大武崙砲台步道、淡蘭古道(暖東舊道)、荖寮坑礦業生態園區等景點。
基隆市文化觀光局也提到，各項課程、活動因應如下，10/2 七堵鐵道紀念公園展覽，休館一日。10/2 14：00 社造推動委員會延期。
基隆市環保局也說，環保局星期三早上垃圾定點收運暫停一次。若民眾有大型家俱清運需求，請於恢復上班日時，致電環保局或透過APP「基隆垃圾車來了」登記。仁愛區、暖暖區及七堵區請撥2431-2589或2431-2590。中山區、安樂區、信義區及中正區請撥2466-6863或2466-9902。
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基隆交通處則說，考量民眾風雨移車困難，為確保民眾安全，開放部分路段紅黃線停車及暫停路邊停車收費。自113年10月1日20時起，忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放。其餘路段開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。
基隆市府交通處特別呼籲，民眾於開放紅黃線停車路段，應順向靠邊停車，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶災車輛通行，確保公共安全維護。法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。
基隆市府交通處也說，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車，並以現場實際公告牌面為主。車主停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。未來恢復紅黃線禁止停車管制之時間，基隆市政府交通處將另行發布新聞稿通知，敬請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。
基隆市府交通處最後提到，行經基隆市的市區公車、國道及公路客運2日多數減班或停駛，出門前請留意相關資訊，敬請民眾上客運公司（基隆客運、基隆市公車處等）網站或致電查詢，出門前多加留意相關資訊，並注意自身安全。
基隆市文化觀光局表示，以下場館全日閉館，包含基隆塔、遠見人文中心、信二防空洞、基隆表演藝術中心、基隆美術館、客家文化會館、市長官邸、校官眷舍、鷄籠中元文化館、舊公車處ヽ漁會正濱大樓、黃蠟石文化館、舊正濱派出所、本市公共圖書館及各區圖等場所。
基隆市文化觀光局續指，以下景點預防性封閉，包含泰安瀑布、海興步道、情人湖登山步道、大武崙砲台步道、淡蘭古道(暖東舊道)、荖寮坑礦業生態園區等景點。
基隆市文化觀光局也提到，各項課程、活動因應如下，10/2 七堵鐵道紀念公園展覽，休館一日。10/2 14：00 社造推動委員會延期。
基隆市環保局也說，環保局星期三早上垃圾定點收運暫停一次。若民眾有大型家俱清運需求，請於恢復上班日時，致電環保局或透過APP「基隆垃圾車來了」登記。仁愛區、暖暖區及七堵區請撥2431-2589或2431-2590。中山區、安樂區、信義區及中正區請撥2466-6863或2466-9902。