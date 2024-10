我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「Ninety Plus」的成功,全來自於創辦人Joseph Brodsky的許多堅持。(圖/「Ninety Plus亞洲辦事處」提供)

▲以復育為初衷,Ninety Plus 讓衣索比亞原生咖啡豆品種 Gesha 在巴拿馬巴魯火山旁找到它的天選之地。(圖/Ninety Plus亞洲辦事處提供)

▲由世界咖啡賽制組織所舉辦的專業咖啡競賽—世界盃咖啡沖煮大賽,最終由任職於Peace and Love Cafe 皮斯樂咖啡的陳起軒奪下冠軍,冠軍風格咖啡Kambera也將於Peace and Love Cafe 皮斯樂咖啡目前已開賣,價格逼近每杯2千。(圖/皮斯樂咖啡提供)

堪稱是咖啡界颱風級震撼消息!有愛馬仕等級咖啡豆稱號的「Ninety Plus」將來台設立全球首家門市,「Ninety Plus」戰績赫赫,像是「6年內選用其咖啡豆參賽的咖啡師,贏得5次世界咖啡沖煮大賽冠軍」,還有「2019年生豆在杜拜創下每公斤高達1萬美元的世界紀錄」。創辦人Joseph Brodsky選擇於今年11月,將創立全球首間品牌概念店NINETY PLUS Portal Store, 且進駐NOKE忠泰樂生活。預計將提供90分以上、難以超越的咖啡豆體驗,並以最方便於消費者的方式「掛耳包」提供。一直以來「Ninety Plus」僅供應給咖啡師,如今一般消費者也能輕易購得。2009年,「Ninety Plus」的創辦人Joseph Brodsky買下一片位於巴拿馬知名火山巴魯(Volcán Barú)的土地,更與當地Ngäbe-Buglé原住民合作,種植起Gesha,也成為如今的Ninety Plus咖啡莊園農場。Gesha被稱為衣索比亞的傳家寶品種之一,其技冠群芳的品質在茂密森林的樹冠下更能孕育出最大程度的風味密度。如今,Ninety Plus咖啡莊園農場在巴拿馬擁有近一千公頃的咖啡森林,其中最重要的莫過於享譽全球、全部用以種植昂貴Gesha咖啡豆的「Gesha Estates」。後來,Ninety Plus 還擁有第二個莊園,是圍繞古老火山口的「Barú Estates」,擁有如侏羅紀公園般的遠古迷人生態。Ninety Plus生產的咖啡豆到底有多厲害?即將迎戰全球,他們不約而同使用的,都是「Gesha Estates」咖啡豆。榮獲 SCA 終身成就獎的著名烘豆師George Howell也曾分享他的Ninety Plus Gesha Estates藝伎咖啡初體驗:「為了實現「Farm To Table」從農場到餐桌的永續溯源精神,Ninety Plus 將成立亞洲辦事處,以台灣為首站並進駐NOKE忠泰樂生活,2024年11月,帶來全球首間品牌概念店 NINETY PLUS Portal Store,創辦人Joseph 亦將來台,並帶來最頂級的8款珍稀藝伎咖啡豆以及 Founder Selection 創辦人之選,預計以掛耳包方式呈現。想喝好咖啡也可到宜蘭!由世界咖啡賽制組織(World Coffee Championship簡稱WCC)所舉辦的專業咖啡競賽—世界盃咖啡沖煮大賽在日前舉辦台灣區選拔賽(Taiwan Brewers Cup Championship簡稱TBRC),歷經3天,最終由任職於宜蘭礁溪的「Peace and Love Cafe 皮斯樂咖啡」的陳起軒奪下冠軍,將於明年代表台灣參與世界盃咖啡沖煮大賽全球決賽。Peace and Love Cafe 皮斯樂咖啡的創辦人簡嘉程也在去年拿下WSC世界虹吸咖啡大賽全球冠軍,因此店內本就提供不少高價精品豆,此次也推出與冠軍咖啡豆來自同一巴拿馬莊園的咖啡,同樣使用特殊處理法,雖然咖啡豆乾燥時間和風味主調性有些不同,但高酸度多層次的口感,比冠軍咖啡豆風味更為強烈奔放有差異性。