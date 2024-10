我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范斯以副手之姿搭檔川普,代表共和黨角逐2024總統大選。(圖/美聯社/達志影像)

▲曾批川普「希特勒」,如今兩人已成堅定盟友。(圖/美聯社/達志影像)

▲范斯與妻子烏莎。(圖/美聯社/達志影像)

美國總統大選副總統辯論在當地時間1日晚間(台灣時間2日上午)登場,由哥倫比亞廣播公司(CBS)主辦,民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)與共和黨副總統候選人范斯(J.D. Vance)首度對決。《BBC》報導指出,范斯在辯論中表現得比華茲更為自在、且更擅長公開演說。年僅40歲的范斯,卻已長年習慣待在鎂光燈下,他的個人經歷也再度成為討論話題。范斯於1984年8月出生於俄亥俄州米德爾敦,原名鮑曼(James Donald Bowman),6歲時被繼父收養,改姓為范斯。范斯童年相當動盪,不僅生父離開了他們,母親也苦於毒品和酒精成癮,他成長期間大多是和祖父母一起在肯塔基州度過。高中畢業後,范斯加入了美國海軍陸戰隊,曾赴伊拉克服役。從軍隊退伍後,范斯前往俄亥俄州立大學就讀,畢業後又赴耶魯大學深造,獲得了法律博士學位。范斯曾在自己的書中表示,適應耶魯大學的精英文化,對他來說曾是一項挑戰,不過最終他還是在2013年拿到法律博士,也成功扭轉童年充滿挑戰的際遇。范斯在2016年出版暢銷書《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis),該書描述他所成長的美國阿帕拉契地區(指美國東部的一個文化區),以及生活在「鐵鏽帶」(Rust Belt)的白人勞動階層,所面臨的社會問題等等。范斯在書中透露的關鍵訊息是,只有依靠自己的意志力,生活在經濟和社會困難地區的美國人,才有希望改善自己的生活。這本書也為來自相對富裕地區的美國人,提供了一扇了解范斯以及川普支持群體的窗口。在川普第一次競選美國總統時,范斯並不是支持川普的一員,尤其范斯的妻子烏莎是印度裔美國人,曾批評川普的種族主義言論,擔心他可能會是「美國的希特勒」 。然而,當范斯在2021年會見川普時,他的想法有了改變,開始認同川普在第一總統任期時的成就與政策理念,特別是「美國優先」、振興美國製造業等主張,這些與他自身成長經歷,以及對「鐵鏽帶」地區的關切有共鳴,並淡化過去對川普的嚴厲批評,當上參議員後,也成為川普在國會山莊的堅定盟友,捍衛川普的政策和行為。范斯家鄉俄亥俄州雖不被認為是大選主戰場,但中西部鐵鏽帶有許多足以左右大選勝負的關鍵搖擺州,范斯的出身能夠獲得當地藍領白人共鳴。另外,包括知名保守派主持人卡爾森(Tucker Carlson)、億萬富豪馬斯克(Elon Musk)、前白宮高級顧問班農(Steve Bannon)都曾向川普推薦范斯。范斯相當年輕就在政壇展露頭角,2022年5月3日,他贏得共和黨俄亥俄州參議員提名,並在川普的支持下,於同年11月成功當選參議員,當時他不過38歲。范斯成為共和黨下一任新星,是川普「美國優先」政策、MAGA運動的鐵桿擁護者,拜登曾說范斯是川普的「複製人」,因為根本看不出2人有什麼不同,形同川普翻版。范斯「海地移民吃貓狗」的說法引發爭議,范斯給外界對移民不友善的印象,還主張美國應該沿著墨西哥邊境建造隔離牆。不過,范斯在就讀耶魯大學期間,遇到了他的印度裔妻子烏莎 (Usha Chilukuri),2人於2014年結婚,育有3名子女。烏莎也是一位出色的律師,曾先後擔任過美國最高法院首席大法官約翰·羅勃茲(John Roberts),以及時任哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官布雷特·卡瓦諾(Brett Kavanaugh,現已為美國最高法院大法官)的書記官。范斯曾稱中國是美國的「最大威脅」,說川普當選後將加速推動莫斯科與基輔的談判,讓美國「能夠專注真正的問題,也就是中國」,並支持提高對中國商品的關稅。范斯反對美國對烏克蘭的援助,他曾在4月投書《紐約時報》,聲稱烏克蘭缺乏抵禦俄羅斯的人力和火力,而美國也沒有足夠的能力來彌補這一差距,認為烏克蘭及其西方盟國,必須放棄1991年蘇聯解體後的烏克蘭邊界目標,才能繼續前進。范斯童年貧困,但是翻轉人生後,年紀輕輕快速累積財富,根據上任參議員前提供的資料,范斯個人資產總值在430~1070萬美元間,主要收入除了《絕望者之歌》的版稅,還包括基金管理公司的股權,另外范斯也是加密貨幣的堅定支持者,本身也有投資比特幣。范斯從政前曾創辦風投公司,因此對於許多新創產業都有投資和關注,在矽谷擁有豐厚人脈,億萬富翁泰爾(Peter Thiel)就是范斯的主要贊助者。