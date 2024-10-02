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▲范斯以副手之姿搭檔川普，代表共和黨角逐2024總統大選。（圖／美聯社／達志影像）

▲曾批川普「希特勒」，如今兩人已成堅定盟友。（圖／美聯社／達志影像）

▲范斯與妻子烏莎。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選副總統辯論在當地時間1日晚間（台灣時間2日上午）登場，由哥倫比亞廣播公司（CBS）主辦，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）首度對決。《BBC》報導指出，范斯在辯論中表現得比華茲更為自在、且更擅長公開演說。年僅40歲的范斯，卻已長年習慣待在鎂光燈下，他的個人經歷也再度成為討論話題。范斯於1984年8月出生於俄亥俄州米德爾敦，原名鮑曼（James Donald Bowman），6歲時被繼父收養，改姓為范斯。范斯童年相當動盪，不僅生父離開了他們，母親也苦於毒品和酒精成癮，他成長期間大多是和祖父母一起在肯塔基州度過。高中畢業後，范斯加入了美國海軍陸戰隊，曾赴伊拉克服役。從軍隊退伍後，范斯前往俄亥俄州立大學就讀，畢業後又赴耶魯大學深造，獲得了法律博士學位。范斯曾在自己的書中表示，適應耶魯大學的精英文化，對他來說曾是一項挑戰，不過最終他還是在2013年拿到法律博士，也成功扭轉童年充滿挑戰的際遇。范斯在2016年出版暢銷書《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis），該書描述他所成長的美國阿帕拉契地區（指美國東部的一個文化區），以及生活在「鐵鏽帶」（Rust Belt）的白人勞動階層，所面臨的社會問題等等。范斯在書中透露的關鍵訊息是，只有依靠自己的意志力，生活在經濟和社會困難地區的美國人，才有希望改善自己的生活。這本書也為來自相對富裕地區的美國人，提供了一扇了解范斯以及川普支持群體的窗口。在川普第一次競選美國總統時，范斯並不是支持川普的一員，尤其范斯的妻子烏莎是印度裔美國人，曾批評川普的種族主義言論，擔心他可能會是「美國的希特勒」 。然而，當范斯在2021年會見川普時，他的想法有了改變，開始認同川普在第一總統任期時的成就與政策理念，特別是「美國優先」、振興美國製造業等主張，這些與他自身成長經歷，以及對「鐵鏽帶」地區的關切有共鳴，並淡化過去對川普的嚴厲批評，當上參議員後，也成為川普在國會山莊的堅定盟友，捍衛川普的政策和行為。范斯家鄉俄亥俄州雖不被認為是大選主戰場，但中西部鐵鏽帶有許多足以左右大選勝負的關鍵搖擺州，范斯的出身能夠獲得當地藍領白人共鳴。另外，包括知名保守派主持人卡爾森（Tucker Carlson）、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）、前白宮高級顧問班農（Steve Bannon）都曾向川普推薦范斯。范斯相當年輕就在政壇展露頭角，2022年5月3日，他贏得共和黨俄亥俄州參議員提名，並在川普的支持下，於同年11月成功當選參議員，當時他不過38歲。范斯成為共和黨下一任新星，是川普「美國優先」政策、MAGA運動的鐵桿擁護者，拜登曾說范斯是川普的「複製人」，因為根本看不出2人有什麼不同，形同川普翻版。范斯「海地移民吃貓狗」的說法引發爭議，范斯給外界對移民不友善的印象，還主張美國應該沿著墨西哥邊境建造隔離牆。不過，范斯在就讀耶魯大學期間，遇到了他的印度裔妻子烏莎 （Usha Chilukuri），2人於2014年結婚，育有3名子女。烏莎也是一位出色的律師，曾先後擔任過美國最高法院首席大法官約翰·羅勃茲（John Roberts），以及時任哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh，現已為美國最高法院大法官）的書記官。范斯曾稱中國是美國的「最大威脅」，說川普當選後將加速推動莫斯科與基輔的談判，讓美國「能夠專注真正的問題，也就是中國」，並支持提高對中國商品的關稅。范斯反對美國對烏克蘭的援助，他曾在4月投書《紐約時報》，聲稱烏克蘭缺乏抵禦俄羅斯的人力和火力，而美國也沒有足夠的能力來彌補這一差距，認為烏克蘭及其西方盟國，必須放棄1991年蘇聯解體後的烏克蘭邊界目標，才能繼續前進。范斯童年貧困，但是翻轉人生後，年紀輕輕快速累積財富，根據上任參議員前提供的資料，范斯個人資產總值在430～1070萬美元間，主要收入除了《絕望者之歌》的版稅，還包括基金管理公司的股權，另外范斯也是加密貨幣的堅定支持者，本身也有投資比特幣。范斯從政前曾創辦風投公司，因此對於許多新創產業都有投資和關注，在矽谷擁有豐厚人脈，億萬富翁泰爾（Peter Thiel）就是范斯的主要贊助者。