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颱風「山陀兒」侵台，基北北桃停止上班上課，但基隆卻搶先北北桃宣布，引發熱議。對此，新北市長侯友宜今（2）日還原側過成，昨天7點半就密集討論是否要停班停課，當新北做好決定後，就會在共同平台上提供資訊，給其他縣市首長判斷，大家都在平台上討論後，再一制性對外說明。侯友宜上午視察環狀線復原工程防颱工作整備情形，並接受媒體聯訪。針對基隆昨晚搶先宣布放颱風假，他回應，北北基桃面對要不要停班停課，新北幅員遼闊，跨了北北基桃各縣市，昨天7點半密集討論，按照中央氣象署，按照天氣風險管理分析報告部分，清楚判斷今天下午開始郊區、沿海都可以達到風力停班停課標準。侯友宜強調，新北市長年按照中央氣象署標準，以及天氣風險管理公司的整個能否達到停班停課標準，做總和性判斷。當新北做好決定後，就會在共同平台上提供資訊，給其他縣市首長判斷，大家都在平台上討論後，再一制性對外說明。至於今天特地視察環狀線，侯友宜表示，4月3日地震後，新北環狀線都在交通要道上施工，颱風來擔心施工架、材料、圍籬、拉門沒固定好容易造成市民重大傷害，再度來巡視，山陀兒颱風來襲，確保安全固定沒問題，全力備戰。