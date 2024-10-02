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▲吳嘉昌責成輕軌團隊持續新增迎風面較大之路口、空曠處之雨豆樹加固作業。（圖／高市府捷運局提供）

▲吳嘉昌檢視輕軌站設施及驗票機防水保護。（圖／高市府捷運局提供）

強颱山陀兒來襲，捷運局長吳嘉昌今（2）日再次率隊檢視輕軌團隊從昨晚持續進行的雨豆樹樹木加固作業，並赴輕軌車站查看玻璃鎖固及驗票機防水保護等情形，以確保輕軌系統設備設施及周邊人車安全。為防範持續降雨與強風影響輕軌沿線雨豆樹穩固，吳嘉昌責成輕軌團隊持續新增迎風面較大之路口、空曠處之雨豆樹加固作業，延路口處往內延伸加固。輕軌團隊昨晚風在風雨來臨前，持續進行雨豆樹加固作業，今日上午繼續加緊作業，以加強樹木穩定性，增加抗風能力，確保輕軌系統安全無虞。捷運局表示，輕軌沿線樹木穩固安全，與軌道系統安全有著密不可分的關聯性與重要性，一旦樹木傾倒，可能造成輕軌系統設施、軌道設備等受損，或可能影響周邊人車安全及通行。捷運局為確保輕軌系統後續可以快速復駛，提供營運服務，督促輕軌營運團隊不分日夜以輪班方式進行定期巡查與回報，俾儘速排除軌道交通障礙，並於颱風過後啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後恢復營運，以提供市民上班日有安全、可靠、舒適、便捷的輕軌交通服務。