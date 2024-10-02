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▲《小美人魚》的票房數字其實和其他幾部年代相近的迪士尼經典動畫比較，都差上一大截。（圖／摘自IMDb）

▲真人版《小美人魚》電影的選角引發巨大爭議，台灣票房難稱亮眼，並不算出色。（圖／摘自IMDb）

山陀兒颱風讓全台各地又要停班停課一天，過去的颱風停班停課日，如果地區的風雨不算太大，民眾會當作「撿到一天假期」出門上街看電影、唱KTV，這兩天雖然許多縣市都停班、課，戲院與影城還是大都正常營業，因而今天正式在台上映的好萊塢大片《小丑：雙重瘋狂》一度還登上搜尋熱門關鍵字，網路留言板也已有許多先睹為快的觀眾開始各種討論。然而新片上映首週末，若是碰到帶來強大風雨的颱風，多半對票房還是會造成明顯的傷害，迪士尼經典動畫電影《小美人魚》在台上映沒兩天，就碰到威力不小的楊希颱風，接下來到了第2個週末，又來了亞伯颱風，票房就在這兩個颱風影響下，就算口碑不錯也拉不太起來，比之後的《美女與野獸》、《阿拉丁》、《獅子王》等差了好一大截。迪士尼的粉絲們，都對於該公司動畫長片在1990年代的復興記憶猶新，最具代表性的幾部就是《小美人魚》、《美女與野獸》、《阿拉丁》與《獅子王》，這4部名作最常被相提並論，然而《小美人魚》始終是裡面命運最悲哀的一部，它在美國上映時，迪士尼才經歷了很長一段時間的動畫片低潮期，剛要由黑翻紅，北美首度推出、票房逼近9000萬美元，已經算是相當出色。等到迪士尼動畫長片再度變得熱門，《美女與野獸》、《阿拉丁》與《獅子王》北美票房分別從逼近1億5000萬美元、超過2億1000萬美元，到超過3億1000萬美元，《小美人魚》的賣座數字，就顯得很不怎麼樣，完全沒得比。雪上加霜的是，那時的台灣觀眾比老美還不愛看卡通，《小美人魚》在台灣的票房成績，更是連稱之為ＯＫ都很勉強。美國上映了9個月之後，《小美人魚》才在8月下旬、暑假快結束才在台灣正式上映，也排不到大型的映廳，在北市有些還是寄生在百貨公司裡的中小型戲院。結果上映首週末就來了個楊希颱風，風雨大到北市的百貨公司、戲院幾乎沒人去逛，大多數人在家避風雨，這種情形下，以爸媽帶著小孩為主要客層的《小美人魚》非常吃虧，果然表現並不出色，只不過勉強以動畫片的標準來說，算是「不差」。好不容易觀眾看了傳播出去的口碑還不錯，到第2個週末又碰上風雨不小的亞伯颱風，再一次嚴重打擊戲院生意，最後《小美人魚》北市票房以逼近900萬作收，當年能打進年度外片賣座10大的電影，起碼都是它的3倍以上。迪士尼動畫真正在台灣恢復榮景，還是要到《美女與野獸》之後，因為此片破天荒入圍了奧斯卡最佳影片，讓許多對於動畫卡通有「給小孩子看的」偏見的成人，終於願意走進戲院嘗試一下，一試之後就發現迪士尼動畫已經很不一樣，連大人也能看得很開心，北市票房開出大紅盤。接著的《阿拉丁》賣座數字又比《美女與野獸》好，可是台灣上片時正巧碰上橫掃千軍的《侏羅紀公園》，沒能重複在美國的票房威勢。到了《獅子王》在台上映，對手的真人影片又沒那麼強，終於又能再刷新動畫片在台灣放映的最高賣座數字紀錄。近年來，迪士尼熱中把經典舊動畫重拍真人版，《美女與野獸》、《阿拉丁》與《獅子王》的真人版，又接連在台灣開出令片商滿意的票房，唯獨《小美人魚》真人版，由於選角爭議一大堆，上映前已有不少批評，在台上片後，賣座也炒不熱，又再一次落得跟《美女與野獸》、《阿拉丁》與《獅子王》的真人版差一大截的結果，難道，《小美人魚》就是注定很難在票房上大大揚眉吐氣？