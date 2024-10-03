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洛杉磯道奇隊本季以國聯西區王者的身分打進季後賽，過去兩季他們的主力打者Mookie Betts和Freddie Freeman在季後賽的表現並不是很理想，今（3）日總教練Dave Roberts在受訪時也希望今年加入球隊後、打出史詩賽季的大谷翔平，能作為第一棒帶動隊友，減輕大家的壓力，對他寄予厚望。道奇隊在2020年贏得了世界大賽冠軍，並在2021年以外卡身份晉級聯盟分區冠軍系列賽。然而，在2022和2023年他們分別在例行賽贏下111場和100場比賽時，他們卻在分區系列賽就輸了。自 2022年對戰聖地牙哥教士隊的G2以來，他們已經在季後賽苦吞6連敗。造成這種情況的一個重要原因是道奇打者最近幾年在季後賽舞台上表現不佳， 2022年Cody Bellinger（現效力於小熊隊）和Betts的打擊率均在1成43左右，而Justin Turner（現效力水手隊）的打擊率則只有1成左右。上一季，Betts在季後賽首輪對響尾蛇的系列賽，11次打擊沒敲安，而Freeman則是10次打擊中只有1支安打，作為中心棒次的兩人一熄火，整個打線就無法有效發揮。本季找來大谷翔平，他也在季後賽繳出打擊率3成10，54支全壘打，130分打點，59盜壘的佳績，球隊希望他能將這樣的打擊水準帶到季後賽。Roberts對其寄予厚望：「有了翔平打第一棒，Mookie和Freddie等其他打者的壓力就會相對減輕，他們或許就能發揮自己的應有實力。我們在去年的季後賽中沒有展現這一點，我們希望Mookie和Freddie能夠做自己，如果他們表現出色，我無法想像我們會輸。」「我認為今年的陣容可能是迄今為止最強的，我們有一個均衡的陣容，打擊和跑壘都很出色。」Roberts滿懷期待地說。