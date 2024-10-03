山陀兒颱風即將登陸台灣，而「明天（10/4）還有沒有颱風假？」的重要指標「風雨預報」，中央氣象署也在今（3）日上午10時更新，目前總計11縣市達停班課標準，至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。
氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒颱風強度持續減弱，七級風平均暴風半徑從200公里縮水為180公里，預估中午前後登陸，進入陸地快速減弱為熱帶性低氣壓，氣象署屆時將發布熱帶性低氣壓特報。
據氣象署最新風雨預報，雨量部分，台北市山區、新北市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市平地及山區、高雄市平地及山區、屏東縣平地及山區、花蓮縣山區、台東縣山區，未來24小時累積雨量山區200毫米、平地350毫米，達停班課標準。
風力部分，則有「連江縣、澎湖縣」平均風達7級或陣風達10級，達停班課標準。綜合風雨預測資料，明天「暫時達停班停課標準」的縣市包括，台北市、新北市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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據氣象署最新風雨預報，雨量部分，台北市山區、新北市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市平地及山區、高雄市平地及山區、屏東縣平地及山區、花蓮縣山區、台東縣山區，未來24小時累積雨量山區200毫米、平地350毫米，達停班課標準。
風力部分，則有「連江縣、澎湖縣」平均風達7級或陣風達10級，達停班課標準。綜合風雨預測資料，明天「暫時達停班停課標準」的縣市包括，台北市、新北市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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