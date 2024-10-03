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美國職棒大聯盟（MLB）國聯外卡系列賽G2，聖地牙哥教士隊今（3）日以5：4擊敗亞特蘭大勇士隊，系列賽以2：0勝出，成功晉級國聯分區系列賽，將要對決同區死敵洛杉磯道奇隊。這次對決將聚焦於4位日本球星，分別是效力道奇的大谷翔平與山本由伸，以及教士隊達比修有及松井裕樹，4名日本球員有望同場較量，成為最大看點。教士隊以國聯西區第二身份晉級季後賽，在外卡系列賽以二連勝淘汰勇士隊，確定將於6日展開國聯分區系列賽首戰，迎戰同區老對手道奇。本季例行賽道奇隊在國聯西區奪冠，以第一種子身份從分區系列賽開始打起。值得關注的是，本次系列賽將在美國西岸上演，4位曾在去年3月WBC世界棒球經典賽中並肩作戰的日本球員將再次聚首。道奇隊陣中擁有大谷翔平和山本由伸，兩人都是首次在大聯盟參加季後賽。大谷翔平預計以「第一棒、指定打擊」先發出賽，至於山本由伸季後賽輪值也已經排定，將掛帥主投G2。另一方面，教士隊陣中有達比修有和松井裕樹。達比修有極有可能主投G1或G2，松井預計在牛棚待命。如果原定在外卡系列賽G3先發的Dylan Cease被安排在國聯分區賽G1先發，達比修有將改為G2登板，與山本由伸上演日投對決，這將是兩人在日職、美職首次交鋒。