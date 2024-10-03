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▲山陀兒颱風曾一度到達強颱等級，但因為捲入過多乾空氣，強度快速減弱，登陸台灣時已是「中颱下限」。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）今（3）日中午12時40分，在「高雄小港」登陸，過去一天它的強度不斷減弱，預估登陸後受地形影響，退化會更為快速，不過前中央氣象局局長鄭明典卻指出，山陀兒颱風環流內縮，可能會有「角動量保守」的情況，傳統雨量計可能會「嚴重低估雨量！」山陀兒颱風今天下午1時，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東轉北進行，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半50公里。鄭明典說明，強烈颱風減弱過程，動能逐漸消散，此時如果中心有對流維持，環流內縮會有「角動量保守」的現象，這導致颱風的強風，會在近中心附近維持一段時間，而這些強風中，雨滴「近乎水平飛過雨量筒」，傳統雨量計會嚴重低估雨量！氣象署也提醒，雖颱風登陸後減弱快速，但台灣地區仍要留意強風暴雨，伍婉華提醒，東半部、南部、新北市、台北山區，今天上半天都有劇烈雨勢，可能有50至60毫米的時雨量；隨颱風北上，今晚南部、東南部降雨趨緩，北部，東半部持續降雨，颱風減弱到一定程度後，明早北部、東半部就會趨緩。據氣象署最新「風雨預報」資料，9月29日0時至10月4日24時，山陀兒颱風影響期間，台東山區將有1500至1900毫米雨量全台最多，台東平地也有800至1100毫米，花蓮山區600至900毫米，花蓮平地500至800毫米。