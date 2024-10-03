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山陀兒颱風今日中午挾帶強勁風力登陸高雄小港，高雄港二港區甚至颳起17級超強陣風，高屏地區從早上開始狂風暴雨。知名追風達人摩格曼(Josh Morgerman)以及來自英國的雷諾斯(James Reynolds)雙雙在高雄目睹山陀兒帶來的狂風，人在旗津的摩格曼更直呼，這颱風絕對不是普通的一級颶風等級，強調自己從未看過這種等級的一級颶風，徹底被小瞧了。中央氣象署表示，山陀兒颱風已經在今（3）日12時40分在高雄市小港區登陸，觸陸前在高雄港區颳起17級強風，小港機場也有15級強陣風，全高屏的強陣風幾乎都在12級以上，災情陸續發生。按照目前中央氣象署的強度，山陀兒中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒 35 公尺（約每小時 126 公里），相當於 12 級風；瞬間最大陣風每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風；山陀兒颱風在美國聯合颱風警報中心(JTWC)的評級則為一級颶風的水準(Cat.1)。摩格曼在旗津捕捉颱風實況，但毀滅性狂風讓他不禁直呼真是奇怪的風暴。不是普通的一級颶風Cat 1，甚至直言這是他經歷過最強大的一級颶風，山陀兒似乎對自己只被評價為一級颶風感到相當憤怒，風壓和風聲在他周遭肆虐。摩格曼也拍下狂風掃過旗津的畫面，可看到風雨幾乎是橫著降下，視線極差，街道上過於危險，空無一人；另一追風者雷諾斯也記錄了高雄許多樹木倒塌的瞬間，現場雷聲大作。