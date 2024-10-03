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美國中央情報局（CIA）發起一項新行動，透過社群網路渠道以及暗網，在中國、伊朗和北韓徵求線人，指導有意提供消息的人士如何安全地聯繫CIA。對此，有專家表示，公開在社群網路徵求他國線人的情況相當罕見，不禁讓人想起冷戰時期。根據《BBC》報導，CIA在X、臉書、YouTube、IG、Telegram和LinkedIn等社群網路平台以及暗網，透過中文、波斯文和韓文發布消息，徵求中國、伊朗和北韓當地民眾擔任線人，並詳細說明如何使用VPN等工具，安全地與CIA聯繫。美國中央情報局表示，俄烏戰爭後藉著類似方式在俄羅斯徵求線人，獲得相當成功，因此決定擴大運用在中國、伊朗和北韓等地，「確保獨裁政權的民眾知道我們的管道是開放的」。CIA指出，這項計畫是在國家鎮壓和全球監視加強的新環境下，予以應對的一種方式。韓國外國語大學的國際政治教授里奇（Mason Richey）對《BBC》表示，印象中不記得之前有看過任何類似的案例，像這樣在社群網路徵求他國線人。而以北韓來說，大多數北韓民眾根本無法上網，「我懷疑這是否有效」。但里奇也補充，或許會有一些在國外的北韓人能夠接觸到CIA的消息。不過，里奇質疑即使有不滿民眾透過這方式與CIA聯繫，是否真能夠提供有價值的情報？里奇認為，CIA的這項計畫很好地說明了美國如何看待今日全球地緣政治帶來的挑戰，「美國相信自己不僅與中國、俄羅斯、伊朗和北韓發生一系列雙邊對抗，且更是在與一個國際新興集團（Emerging bloc）對抗，讓人不禁想起冷戰時期」。