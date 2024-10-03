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▲陳彥婷在家陪兩個孩子玩到披頭散髮，地上則是兒子們的傑作。（圖／陳彥婷 臉書）

▲陳彥婷颱風天停班停課的心聲讓許多身為家長的網友都直呼超有共鳴。（圖／陳彥婷 臉書）

颱風山陀兒襲台，全台連兩日停班停課，不過家長們在家可是比上班累，今年4月剛升格為二寶媽的YouTuber陳彥婷，在社群上PO出與兒子們的合照，並分享自己在得知又要多停班停課一天後，默默交代老公去買酒，一臉眼神死的模樣讓同為家長的網友們直呼超有共鳴。照片中陳彥婷坐在亂成一團的地板上，兩個兒子則圍繞在身邊。她也分享了夫妻間的對話，當老公來跟自己說明天又停班停課後，兩人一起沉默了10秒鐘，接著她叫老公去買辛拉麵，老公不解問她要幹嘛？陳彥婷則表示：「我需要精神糧食，順便買杯酒」。另外她補充地板上是兒子「黃金」造的城堡，還要求媽媽要給她兩塊才能進入，並且只能用鑽的，這就是照片中的她披頭散髮的原因。許多同為家長的粉絲都笑回：「喝的不是酒，是絕望」、「我好想老師啊⋯⋯」、「氣到我都想走出門被颱風吹走算了」、「當媽之後好討厭停班停課」，紛紛表示十分能體會她的心情。YouTuber陳彥婷經常會在網路上分享美妝穿搭、生活資訊，她在2020年和交往8年的老公巨人結婚，同年迎來第1個兒子「黃金」，去年6月底經歷一次流產後，夫妻倆在今年4月如願迎來第2胎「元寶」，一家4口相當溫馨。