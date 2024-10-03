颱風山陀兒襲台，全台連兩日停班停課，不過家長們在家可是比上班累，今年4月剛升格為二寶媽的YouTuber陳彥婷，在社群上PO出與兒子們的合照，並分享自己在得知又要多停班停課一天後，默默交代老公去買酒，一臉眼神死的模樣讓同為家長的網友們直呼超有共鳴。
連放假兩天陳彥婷眼神死 要老公去買杯酒
照片中陳彥婷坐在亂成一團的地板上，兩個兒子則圍繞在身邊。她也分享了夫妻間的對話，當老公來跟自己說明天又停班停課後，兩人一起沉默了10秒鐘，接著她叫老公去買辛拉麵，老公不解問她要幹嘛？陳彥婷則表示：「我需要精神糧食，順便買杯酒」。
家長們爆發共鳴 直呼好想念老師
另外她補充地板上是兒子「黃金」造的城堡，還要求媽媽要給她兩塊才能進入，並且只能用鑽的，這就是照片中的她披頭散髮的原因。許多同為家長的粉絲都笑回：「喝的不是酒，是絕望」、「我好想老師啊⋯⋯」、「氣到我都想走出門被颱風吹走算了」、「當媽之後好討厭停班停課」，紛紛表示十分能體會她的心情。
YouTuber陳彥婷經常會在網路上分享美妝穿搭、生活資訊，她在2020年和交往8年的老公巨人結婚，同年迎來第1個兒子「黃金」，去年6月底經歷一次流產後，夫妻倆在今年4月如願迎來第2胎「元寶」，一家4口相當溫馨。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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照片中陳彥婷坐在亂成一團的地板上，兩個兒子則圍繞在身邊。她也分享了夫妻間的對話，當老公來跟自己說明天又停班停課後，兩人一起沉默了10秒鐘，接著她叫老公去買辛拉麵，老公不解問她要幹嘛？陳彥婷則表示：「我需要精神糧食，順便買杯酒」。
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另外她補充地板上是兒子「黃金」造的城堡，還要求媽媽要給她兩塊才能進入，並且只能用鑽的，這就是照片中的她披頭散髮的原因。許多同為家長的粉絲都笑回：「喝的不是酒，是絕望」、「我好想老師啊⋯⋯」、「氣到我都想走出門被颱風吹走算了」、「當媽之後好討厭停班停課」，紛紛表示十分能體會她的心情。
YouTuber陳彥婷經常會在網路上分享美妝穿搭、生活資訊，她在2020年和交往8年的老公巨人結婚，同年迎來第1個兒子「黃金」，去年6月底經歷一次流產後，夫妻倆在今年4月如願迎來第2胎「元寶」，一家4口相當溫馨。
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