▲東區niko and… TAIPEI忠孝旗艦店迎接七週年內部改裝重新開幕了。(圖/記者蕭涵云攝)

▲tiny nie yee在日本別名為「tiny tiny」,以Feminine convenience stand為品牌理念打造流行配件。左:亮面皺褶邊手提托特包1690元。(圖/niko and…提供)

▲FISHS EDDY餐瓷,動物塗鴉馬克杯790元。(圖/Grace Gift提供)

▲男生也有新品牌NUMERALS可以逛。(圖/niko and…提供)

▲niko and… x 阿華田3款聯名飲品,開喝童年回憶。(圖/niko and…提供)

▲店內咖啡廳最新聯名與阿華田。(圖/記者蕭涵云攝)

▲niko and… x KINGJUN蠢兔、NK7-FV、星際牛仔狗狗好可愛,每款660元。(圖/記者蕭涵云攝)

▲聯名雙層針織毛衣2490元。(圖/niko and…提供)

▲快來體驗聯名限定拍貼機。(圖/記者蕭涵云攝)

▲niko and …台北忠孝旗艦店被滿滿KINGJUN的設計包圍。(圖/niko and…提供)

▲Grace Gift聯名Care Bears彩虹熊,打造一系列療癒鞋款、包包雨帽款配件。澎澎刺繡空氣包,3款各1580元。(圖/Grace Gift提供)

▲Care Bears刺繡斜背半月包1180元、Care Bears電繡帆布漁夫帽680元、Care Bears電繡奶昔輕量小白鞋2080元。(圖/Grace Gift提供)

▲Grace Gift x Care Bears針織小熊中筒襪盲盒350元。(圖/Grace Gift提供)

即將迎接週末,放假準備開逛日本生活風格niko and … TAIPEI東區忠孝旗艦店重新開幕,七週年慶引進首次登台的流行tiny nie yee、還與人氣藝術家KINGJUN打造多達25款聯名系列商品,超多人排隊無畏風雨搶翻天;台灣女鞋Grace Gift則聯名Care Bears彩虹熊,在西門町開幕獨棟城堡專賣店。日本生活風格編輯品牌niko and… TAIPEI忠孝旗艦店,進駐台灣以來深受國人歡迎,內部整修完畢重新開幕,適逢七週年慶還引進旗下首次登台的,現在當紅的荷葉滾邊手機掛繩背帶、串珠手機吊飾、炫彩空氣雲朵包包等,必備單品這裡通通找得到,而且價格好親民,女孩看到肯定瘋掉。同步陳列常駐的,主打簡約質感設計的日常機能單品,舒適、透氣且親膚,適合平時走休閒都會造型的男生參考。以及創立1986年的紐約食器餐具品牌,以紐約城市景觀與國際知名景點為設計主題,打造充滿美式懷舊復古風格的餐瓷、托盤、杯墊、圍裙、托特包等生活單品,還特別派駐貓狗系列的馬克杯、玻璃杯、直傘等設計來台,有夠療癒。niko and…TAIPEI 旗艦店還聯名120週年的瑞士百年巧克力麥芽飲品牌「阿華田」,開喝童年回憶創新飲料,「阿華田雲朵咖啡」120元在特調濃縮咖啡表層鋪上冰奶泡、再撒上麥芽可可風味的脆酷力;交織巧克力麥芽香與花生的鹹甜「阿華田鹹花生歐蕾」110元,喝得到巧克力、花生風味的「阿華田脆脆花生冰沙」140元,還咬得到可可麥芽風味的脆酷力,即日起至11月17期間限定開賣。最特別的是與人氣藝術家KINGJUN聯名,發揮活潑有趣的搞怪風格、並以七週年慶祝派對為主題,打造多達25款聯名週邊商品,除了為人熟知的「蠢兔」與「BT」人氣角色外,還為niko and…獨創「星際牛仔狗狗」及代號為「NK7-FV (niko and ... 7th Fashion Virus)」的時尚病毒花獨家角色,推薦縫有聯名限定布標的撞色多夾層斜背小包、萌萌軟Q的造型抱枕、毛毯、立體蠢兔玩偶衛生紙套等生活好物。還有秋冬雙層編織跳色縫線針織毛衣、經典撞色短袖 Tee、長袖大學衛衣、絎縫夾克外套及刺繡復古水洗鴨舌帽等服飾與配件,可愛到瘋掉,賣完可就沒有了。而且現在經過niko and…台北忠孝旗艦店外,從大片玻璃櫥窗、及外柱海報也都同步換上了KINGJUN的聯名佈置,藏有神秘圖框超適合互動拍出特色美照。即日起至10月4日,到niko and …台北忠孝旗艦店,購買KINGJUN聯名商品單筆消費滿2000元以上,可獲得10月5日KINGJUN聯名活動「入場券」乙張(數量有限送完為止,恕不累贈),活動當日可與KINGJUN見面並獲得「親筆簽名資格及拍立得」合影;並可免費獲得聯名限定貼紙乙張(數量有限,贈完為止)。即日起至10月6日,還可以250元體驗聯名限定人氣拍貼機,偷偷劇透有3款主題框可以選。niko and ... TAIPEI忠孝旗艦店上,即日起至10月13日更加碼推出週年慶活動,不限商品消費滿888元即送「品牌紀念購物袋」;會員限定滿3,800元以上即贈「.stA-mon法蘭絨保暖毛毯」。地址:台北市大安區忠孝東路四段142號1樓時間:週一至週日11:00-22:00Care Bears由插畫家Elena Kucharik在1981年設計,透過彩虹色彩的小熊傳遞著溫暖與關懷,每個顏色都有獨特外型與象徵符號,近年又熱夯起來,連超多韓星都喜歡。台灣女鞋Grace Gift特別與Care Bears聯名「共鳴美好生活」主題,將推出7款療癒萌感的鞋履、包款與配件,首波主打經典彩虹熊角色Cheer Bear、Funshine Bear、Tenderheart Bear、Bedtime Bear、Share Bear等,化作休閒小白鞋、托特包與帽子的單品。不只為本系列設計了專屬Care Bears圖像禮物的包裝盒,消費就隨機附贈限定盲盒。更狂的是,還將西門町門市全面改裝,誕生一座全台唯一獨棟的Care Bears專賣店「Care-A-Lot粉紅小屋」,彷彿重現故事中彩虹熊居住的粉紅城堡,10月4日正式開幕。Grace Gift官網與實體門市,凡消費買就送「Care Bears彩虹熊祝福明信片」乙個(款式採隨機贈);全館消費滿1800元,即贈「Care Bears針織小熊中筒襪盲盒」乙個(市值350元,款式隨機);其他門市通路販售日期以官方公告為主。地址:台北市萬華區武昌街二段94號時間:週一~週四13:30-22:00、週五~週日12:30-22:00