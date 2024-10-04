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▲東區niko and… TAIPEI忠孝旗艦店迎接七週年內部改裝重新開幕了。（圖／記者蕭涵云攝）

▲tiny nie yee在日本別名為「tiny tiny」，以Feminine convenience stand為品牌理念打造流行配件。左：亮面皺褶邊手提托特包1690元。（圖／niko and…提供）

▲FISHS EDDY餐瓷，動物塗鴉馬克杯790元。（圖／Grace Gift提供）

▲男生也有新品牌NUMERALS可以逛。（圖／niko and…提供）

▲niko and… x 阿華田3款聯名飲品，開喝童年回憶。（圖／niko and…提供）

▲店內咖啡廳最新聯名與阿華田。（圖／記者蕭涵云攝）

▲niko and… x KINGJUN蠢兔、NK7-FV、星際牛仔狗狗好可愛，每款660元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲聯名雙層針織毛衣2490元。（圖／niko and…提供）

▲快來體驗聯名限定拍貼機。（圖／記者蕭涵云攝）

▲niko and …台北忠孝旗艦店被滿滿KINGJUN的設計包圍。（圖／niko and…提供）

▲Grace Gift聯名Care Bears彩虹熊，打造一系列療癒鞋款、包包雨帽款配件。澎澎刺繡空氣包，3款各1580元。（圖／Grace Gift提供）

▲Care Bears刺繡斜背半月包1180元、Care Bears電繡帆布漁夫帽680元、Care Bears電繡奶昔輕量小白鞋2080元。（圖／Grace Gift提供）

▲Grace Gift x Care Bears針織小熊中筒襪盲盒350元。（圖／Grace Gift提供）

即將迎接週末，放假準備開逛日本生活風格niko and … TAIPEI東區忠孝旗艦店重新開幕，七週年慶引進首次登台的流行tiny nie yee、還與人氣藝術家KINGJUN打造多達25款聯名系列商品，超多人排隊無畏風雨搶翻天；台灣女鞋Grace Gift則聯名Care Bears彩虹熊，在西門町開幕獨棟城堡專賣店。日本生活風格編輯品牌niko and… TAIPEI忠孝旗艦店，進駐台灣以來深受國人歡迎，內部整修完畢重新開幕，適逢七週年慶還引進旗下首次登台的，現在當紅的荷葉滾邊手機掛繩背帶、串珠手機吊飾、炫彩空氣雲朵包包等，必備單品這裡通通找得到，而且價格好親民，女孩看到肯定瘋掉。同步陳列常駐的，主打簡約質感設計的日常機能單品，舒適、透氣且親膚，適合平時走休閒都會造型的男生參考。以及創立1986年的紐約食器餐具品牌，以紐約城市景觀與國際知名景點為設計主題，打造充滿美式懷舊復古風格的餐瓷、托盤、杯墊、圍裙、托特包等生活單品，還特別派駐貓狗系列的馬克杯、玻璃杯、直傘等設計來台，有夠療癒。niko and…TAIPEI 旗艦店還聯名120週年的瑞士百年巧克力麥芽飲品牌「阿華田」，開喝童年回憶創新飲料，「阿華田雲朵咖啡」120元在特調濃縮咖啡表層鋪上冰奶泡、再撒上麥芽可可風味的脆酷力；交織巧克力麥芽香與花生的鹹甜「阿華田鹹花生歐蕾」110元，喝得到巧克力、花生風味的「阿華田脆脆花生冰沙」140元，還咬得到可可麥芽風味的脆酷力，即日起至11月17期間限定開賣。最特別的是與人氣藝術家KINGJUN聯名，發揮活潑有趣的搞怪風格、並以七週年慶祝派對為主題，打造多達25款聯名週邊商品，除了為人熟知的「蠢兔」與「BT」人氣角色外，還為niko and…獨創「星際牛仔狗狗」及代號為「NK7-FV (niko and ... 7th Fashion Virus)」的時尚病毒花獨家角色，推薦縫有聯名限定布標的撞色多夾層斜背小包、萌萌軟Q的造型抱枕、毛毯、立體蠢兔玩偶衛生紙套等生活好物。還有秋冬雙層編織跳色縫線針織毛衣、經典撞色短袖 Tee、長袖大學衛衣、絎縫夾克外套及刺繡復古水洗鴨舌帽等服飾與配件，可愛到瘋掉，賣完可就沒有了。而且現在經過niko and…台北忠孝旗艦店外，從大片玻璃櫥窗、及外柱海報也都同步換上了KINGJUN的聯名佈置，藏有神秘圖框超適合互動拍出特色美照。即日起至10月4日，到niko and …台北忠孝旗艦店，購買KINGJUN聯名商品單筆消費滿2000元以上，可獲得10月5日KINGJUN聯名活動「入場券」乙張（數量有限送完為止，恕不累贈），活動當日可與KINGJUN見面並獲得「親筆簽名資格及拍立得」合影；並可免費獲得聯名限定貼紙乙張（數量有限，贈完為止）。即日起至10月6日，還可以250元體驗聯名限定人氣拍貼機，偷偷劇透有3款主題框可以選。niko and ... TAIPEI忠孝旗艦店上，即日起至10月13日更加碼推出週年慶活動，不限商品消費滿888元即送「品牌紀念購物袋」；會員限定滿3,800元以上即贈「.stA-mon法蘭絨保暖毛毯」。地址：台北市大安區忠孝東路四段142號1樓時間：週一至週日11:00-22:00Care Bears由插畫家Elena Kucharik在1981年設計，透過彩虹色彩的小熊傳遞著溫暖與關懷，每個顏色都有獨特外型與象徵符號，近年又熱夯起來，連超多韓星都喜歡。台灣女鞋Grace Gift特別與Care Bears聯名「共鳴美好生活」主題，將推出7款療癒萌感的鞋履、包款與配件，首波主打經典彩虹熊角色Cheer Bear、Funshine Bear、Tenderheart Bear、Bedtime Bear、Share Bear等，化作休閒小白鞋、托特包與帽子的單品。不只為本系列設計了專屬Care Bears圖像禮物的包裝盒，消費就隨機附贈限定盲盒。更狂的是，還將西門町門市全面改裝，誕生一座全台唯一獨棟的Care Bears專賣店「Care-A-Lot粉紅小屋」，彷彿重現故事中彩虹熊居住的粉紅城堡，10月4日正式開幕。Grace Gift官網與實體門市，凡消費買就送「Care Bears彩虹熊祝福明信片」乙個（款式採隨機贈）；全館消費滿1800元，即贈「Care Bears針織小熊中筒襪盲盒」乙個（市值350元，款式隨機）；其他門市通路販售日期以官方公告為主。地址：台北市萬華區武昌街二段94號時間：週一～週四13:30-22:00、週五～週日12:30-22:00