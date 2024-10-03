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屏東東港安泰醫院今（3）日上午傳出火警，造成8人死亡，經警消人員入內逐層搜索後再尋獲1名喪生員工，目前仍有1人失聯，相關消息也受到《BBC》報導；對此，中國務院台辦發言人朱鳳蓮稍早也發表慰問，稱對發生這樣的事故感到痛心，「對不幸遇難的台灣同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達誠摯慰問。」屏東縣消防局3日上午7時41分接獲民眾報案，安泰醫院發生火警，立即出動東港、南州、林邊、新園、崁頂、潮州、新埤、竹田、萬丹等分隊，以及特搜8大隊及消防第三大隊，共46車116人前往救災，另外還有國軍33人也在現場待命，適逢山陀兒颱風來襲增加搶救難度，衛生局緊急啟動大量傷患機制安置病患，並調度復康巴士、國軍系統救護車支援。《BBC》也在文內提到，當安泰醫院發生火警時，颱風山陀兒正由外圍逐漸登陸鄰近的高雄，受到颱風影響，颳風又下雨的氣候使救災行動更加複雜，最終在附近軍事基地的國軍幫助下，消防人員於三個多小時後撲滅火勢。火警最終造成11樓8名病患不幸身亡，警消人員入內逐層搜索後，稍早又尋獲1名機電房員工，但他已無呼吸心跳，經緊急搶救後，仍宣告不治。目前僅剩1人失聯。屏東地檢署表示，待現場救災告一段落後，分派3組檢察官待命，在配合救災前提下隨時出發報驗，同時將請消防、刑事專業鑑識人員，進場調查蒐證。衛福部則宣布，依醫預法責成醫策會介入，此為首起因重大火警事故啟動調查案件，並非為了究責，而是發現系統性錯誤並改善，同時提供醫療機構借鏡。