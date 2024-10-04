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▲山陀兒颱風已經減弱為熱帶性低壓，氣象署清晨5時30分解除海陸警報。（圖/中央氣象署）

▲山陀兒颱風雖然已經減弱成為熱帶性低壓，但伴隨環流影響，中央氣象署仍針對8縣市發布豪大雨特報。（圖/中央氣象署）

山陀兒颱風3日12時40分登陸高雄小港之後，經過17個小時，在今（4）日清晨5點減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署也在5時30分宣布解除海上、陸上颱風警報，各地降雨已經趨緩。不過要特別注意的是，根據氣象署最新資料顯示，山陀兒颱風在深夜暴風圈就逐漸縮小，不過雖然威脅解除，不過今天受到原山陀兒熱帶性低壓以及外圍環流影響，台灣北部海面以及台灣海峽風浪還是偏大，浪有3至5米高，台灣附近各海面及離島仍有長浪，還是要避免前往海邊活動，此外，澎湖有10級左右的強陣風，台中以及台南沿海空曠地區及馬祖，也有9至10級強陣風，請民眾多多注意安全。⚠️豪雨特報縣市：基隆市、台北市、新北市、台東縣⚠️大雨特報縣市：高雄市、宜蘭縣、屏東縣、花蓮縣