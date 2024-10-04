山陀兒颱風3日12時40分登陸高雄小港之後，經過17個小時，在今（4）日清晨5點減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署也在5時30分宣布解除海上、陸上颱風警報，各地降雨已經趨緩。不過要特別注意的是，受到熱帶性低氣壓及環流的影響，包括大台北地區、東半部地區等8縣市仍有豪雨發生機率，民眾外出上班還是要記得攜帶雨具。
根據氣象署最新資料顯示，山陀兒颱風在深夜暴風圈就逐漸縮小，已經在4日清晨5時減弱為熱帶新低氣壓，中心近似滯留，對雲林以南、南投、花蓮、台東地區的威脅已經解除，氣象署也在清晨5時30分宣布解除海上陸上颱風警報。
山陀兒颱風終於消散變「熱帶性低氣壓」！8縣市仍豪雨特報注意
不過雖然威脅解除，不過今天受到原山陀兒熱帶性低壓以及外圍環流影響，大台北地區以及東半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；今天上午基隆北海岸、東南部地區及大臺北山區有局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；至於在溫度方面，清晨各地天氣稍涼，白天高溫則是回到約29度至30度。
台灣北部海面以及台灣海峽風浪還是偏大，浪有3至5米高，台灣附近各海面及離島仍有長浪，還是要避免前往海邊活動，此外，澎湖有10級左右的強陣風，台中以及台南沿海空曠地區及馬祖，也有9至10級強陣風，請民眾多多注意安全。
⚠️豪雨特報縣市：基隆市、台北市、新北市、台東縣
⚠️大雨特報縣市：高雄市、宜蘭縣、屏東縣、花蓮縣
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山陀兒颱風終於消散變「熱帶性低氣壓」！8縣市仍豪雨特報注意
不過雖然威脅解除，不過今天受到原山陀兒熱帶性低壓以及外圍環流影響，大台北地區以及東半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；今天上午基隆北海岸、東南部地區及大臺北山區有局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；至於在溫度方面，清晨各地天氣稍涼，白天高溫則是回到約29度至30度。
台灣北部海面以及台灣海峽風浪還是偏大，浪有3至5米高，台灣附近各海面及離島仍有長浪，還是要避免前往海邊活動，此外，澎湖有10級左右的強陣風，台中以及台南沿海空曠地區及馬祖，也有9至10級強陣風，請民眾多多注意安全。
⚠️豪雨特報縣市：基隆市、台北市、新北市、台東縣
⚠️大雨特報縣市：高雄市、宜蘭縣、屏東縣、花蓮縣
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