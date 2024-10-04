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沃旭能源今（4）日於國際能源週揭曉「永續創新加速器」決選勝出隊伍，社會組卓越獎是創新智慧影像無人機風機進行葉片瑕疵檢測，運用物聯網技術整合環境監控和5G即時影像於雲端，便於大數據統計；學生組卓越獎提案「HydrogenE3」，發展一套評估風電製氫成本的工具。沃旭能源自2019年起連續4年頒發綠能獎學金，鼓勵年輕學子投入離岸風電相關學習與研究。今年首次升級舉辦永續創新加速器，擴大開放社會產業人士參與，旨在鼓勵以團隊提案實作，取代過去個人學術獎勵。本競賽由沃旭能源與金屬工業研究發展中心共同舉辦，首屆即徵集到近70件創意提案，聚焦與風場開發、興建、運維等生命週期相關的創新技術與服務，或與產業永續相關之社會、經濟、環境提案。經過9個月的提案初選、業界專家輔導及決選環節，最終由無人機巡檢及環境監測提案奪社會組卓越獎、綠氫成本分析系統提案獲學生組卓越獎。社會組卓越獎提案是創新智慧影像無人機風機進行葉片瑕疵檢測，並運用物聯網技術整合環境監控和5G即時影像於雲端，結合水下及岸際噪音麥克風，便於大數據統計分析，有利於蒐集生態資訊。這支隊伍的提案可行性及商業化潛力均獲評審團肯定。學生組卓越獎提案「HydrogenE3：創新風電綠氫成本智慧分析系統」運用均化製氫成本分析（LCOH）模型、生成式AI技術和視覺化互動平台，發展一套評估風電製氫成本的工具。另外，來自景觀設計科系的學生組提案「雞舍──給蛋雞自由」，運用風場除役後的風機葉片設計雞舍，創意新穎獲得青睞，特別頒發創新獎予以鼓勵。沃旭台灣董事長汪欣潔表示，很高興永續創新加速器首度舉辦即獲得熱烈迴響，展現了台灣人才在離岸風電永續發展上的潛力無窮，期待結合企業力量與公部門資源，協助獲選隊伍將創新提案落實，解決產業挑戰。金屬中心董事長林仁益表示，金屬中心與全球最大的離岸風能企業沃旭能源共同舉辦第1屆「沃旭永續創新加速器」，透過各團隊集思廣益，提出科技或技術的創新提案。