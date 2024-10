我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《All in One》由銘傳大學廣播電視學系四年級學生張銘晉獨自製作。作品《靜》。(圖/張銘晉提供)

▲《All in One》由銘傳大學廣播電視學系四年級學生張銘晉獨自製作。作品《山峰》。(圖/張銘晉提供)

銘傳大學廣播電視學系畢業製作《All in One》於臺北市中山堂舉行首場攝影展覽。《All in One》由銘傳大學廣播電視學系四年級學生張銘晉獨自製作,攝影展以情緒為發想,希望呈現情緒的多樣性。作品以抽象表現主義手法展演情緒融合,希望讓觀眾觀察並思考情緒。《All in One》榮獲International Photography Awards(IPA)Official Selection之殊榮,在平面攝影領域中獲得國際許可。本次展覽除了展出《All in One》的系列作品以外,也會展出張銘晉以往之作品,從張銘晉過往的作品開始,分為五章。張銘晉出生於香港,大部份時間都生活在香港。從第一章走到第五章可以從中看到張銘晉在香港以及來到台灣之後的蛻變,初時張銘晉在香港感受到無比的繁華到後來因為高中畢業在即對前路感到迷茫。張銘晉從香港來到台灣之後需要重新適應生活,剛到台灣的他用一個「靜」的方式來觀察四周。而到了大四的這天,張銘晉漸漸的從中找到自己的位置以及前進的方向。IPA國際攝影獎(International Photography Awards)為全球知名的國際攝影競賽,是國際攝影界奧斯卡露西獎(Lucie Awards)的姊妹獎賽。從2003年創立,每年針對全球專業、非專業性及學生等攝影愛好者舉辦世界級比賽,堪稱是攝影業界最具挑戰性、最為全面的攝影獎項之一。除了向世界上重量級攝影家致敬外,也對於創造、形塑及改變當今攝影世界的優秀人才給予認可與獎勵。《All in One》以情緒為發想,希望呈現情緒的多樣性。正面情緒與負面情緒兩者對等,互相依賴。多種情緒互相結合,形成一個整體。《All in One》運用色彩來呈現人的情緒,以抽象表現主義手法展演情緒融合。希望讓觀眾觀察並思考情緒。《All in One》將由113學年度開始陸續舉辦校外公開展覽及校內展,並邀請業界專業人士和市民大眾共同參與,希望把藝術攝影展現於大眾眼前。首場展覽將於10月5日至17日在臺北市中山堂第一及第二展覽室舉行。All in One 藝術攝影畢業展覽展覽時間:2024/10/05-10/17 星期一至日 早上9點30分至下午5點開展時間:2024/10/05 下午2點30分閉展時間:2024/10/17 下午1點地點:臺北市中山堂第一及第二展覽室(二樓)