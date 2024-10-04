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國民黨立委羅明才今（4）日在立法院會質詢時建議行政院長卓榮泰應思考「推動」兩岸和平協議；卓榮泰強調，他希望兩岸能和平共榮，來的是觀光、學生，而非軍艦、軍機；此外，羅明才也不滿，陸委會主委邱垂正久未與中國官員交流，諷刺應請民進黨團總召柯建銘出馬，「搞不好比陸委會還夠力」。立法院今天繼續進行施政總質詢，羅明才在會中建議，兩岸是否能思考「推動」和平協議，因為推動和平協議還是要經由2300萬人決議，「我們聽看看有沒有不同聲音，希望政院能思考，有另一個和平聲音」。羅明才詢問，陸委會上次與中國重要官員熱線是何時？邱垂正回應，台灣與中國溝通都努力維繫，「我們同仁有聯繫，一直有聯繫、相關機制持續進行」。羅明才追問，是否曾表達兩邊能談一談？邀請國台辦主任在第三地談談？「喝杯咖啡吧！咖啡錢我出」；邱垂正說，兩岸正常永續交流，是我方需要的，但他們設置溝通障礙，阻撓官方正常交流，既然如此，民間層次也該正常健康永續交流，共同維護兩岸關係和平穩定。不過，羅明才似乎不認識邱垂正，並詢問「請問你是....你是邱主委嗎？」邱點頭說「是」；羅也詢問，邱國正上次去中國是何時？邱回應，他2016年到政府工作，因為無法答應中國統一的前提，因此目前沒有去，不過之前常去交流。羅明才聽聞後直呼，這樣不行，「這麼久都沒交流，不如請民進黨團總召柯建銘交流，搞不好比陸委會還夠力，他能屈能伸、能喝能抽菸，什麼都難不倒」。羅明才建議卓榮泰，應找尋第二管道，「我與主委不熟，但他一表人才，可是你連中國重要官員都沒見過」。卓榮泰回應，台灣願意、必須與理念相同的國家站一起，他希望兩岸能和平共榮，來的是觀光、學生，而非軍艦、軍機，「如果中國願意讓邱主委去，他也願意去，願意讓我們觀光團去，我們也願意，但中國設限很多！」羅明才呼籲卓榮泰推動兩岸和平協議，至少讓彼此有空間，期盼兩岸能和諧；卓榮泰強調，兩岸要用交流代替對抗，但台灣要不卑不亢，「若能推動兩岸共榮，我們都願意，只要對方能有這樣的心情，是好的」，但對方對我方、世界的企圖，讓大家有所戒心。