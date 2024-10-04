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▲捷運局、工務局道工處以及高捷公司團隊合作，加派工班漏夜將倒伏樹木以及軌道障礙物排除。（圖／高市府捷運局提供）

▲副市長林欽榮與捷運局長吳嘉昌局昨（3）日夜間視察輕軌沿線工區樹木倒伏以及清除作業。（圖／高市府捷運局提供）

▲林欽榮表示市府團隊不分晝夜全力以赴，期望能在最短的時間內完成軌道修復。（圖／高市府捷運局提供）

高雄市政府表示經過市府各單位與高雄捷運公司連夜趕工搶修，清除受颱風影響倒塌的樹木與障礙物後，高雄輕軌今(4)日下午2時恢復正常營運，班距20分鐘，歡迎市民朋友多加利用。為了加速輕軌全線復駛，市府與捷運公司連夜進行搶通軌道作業，並對輕軌沿線道路進行全面巡檢完成，捷運局表示，感謝市民的耐心等待，目前市區仍有多處樹木傾倒影響交通，市府各單位已全力投入進行搶通，提醒大家外出時多留意交通狀況，期盼市民朋友能夠儘速恢復日常生活。副市長林欽榮與捷運局長吳嘉昌局昨（3）日夜間視察輕軌沿線工區樹木倒伏以及清除作業，並要求捷運局、工務局道工處以及高捷公司團隊合作，加派工班漏夜將倒伏樹木以及軌道障礙物排除，林欽榮表示，昨派出130餘名專業人員及各類工程設備，進行緊急搶修。此次調度包括2台抓斗車、4台吊卡車、2台怪手及2台推土機，整個團隊不分晝夜，全力以赴，期望能在最短的時間內完成修復工作，恢復市民的正常生活。捷運局表示，本次颱風來襲造成輕軌沿線多處障礙物及路樹倒伏情形，感謝工務局道工處協助，動員這麼多人力，才能儘速在漏夜搶通，並於今日上午開始進行慢速車行駛，確保後續復駛安全。捷運局表示，這次颱風倒伏的雨豆樹，已經請嘉義大學森林系詹老師團隊協助全面檢視中，後續再評估復植等作業。