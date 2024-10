我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TXT領著「防彈少年團師弟」的頭銜出道,大眾對 TXT 有著非常高的期待。(圖/TXT X)

▲團名「Tomorrow X Together 」別具特別意義,意味著「互不相同的你我,為同一個夢想而相聚,攜手共創明天」。(圖/TXT IG)

▲TXT 成員們受到品牌青睞,作為Dior首個以團體為單位的全球品牌大使。(圖/TXT IG)

▲TXT作為領銜嘉賓亮相美國Lollapalooza音樂節。(圖/TXT X)

▲BTS(防彈少年團)的最強師弟TOMORROW X TOGETHER(TXT)成員然竣(左起)、太顯、秀彬、休寧凱、杋圭將於今日起一連2天在林口體育館開唱。(圖/TXT X)

南韓新生代男團TOMORROW X TOGETHER(簡稱TXT)2019年出道,由隊長SOOBIN(崔秀彬)、YEONJUN(崔然竣)、BEOMGYU(崔杋圭)、TAEHYUN(姜太顯)以及HUENINGKAI(休寧凱)5位成員組成,成軍5年以來締造多項驚人成績,還舉行過2次世界巡演。TXT將於今(5)日、明兩日降臨台灣,在林口體育館開唱,這也是繼去年4月來台後,時隔1年8個月再與台灣MOA(粉絲名)見面。《NOWnews今日新聞》特別為您整理出關於TXT的5件事,帶大家一同認識這個實力與顏值兼具的KPOP熱門男團。TXT由Big Hit娛樂(現HYBE娛樂)2019年推出,是公司繼BTS防彈少年團後,時隔5年半再推出的偶像團體,因此一出道便備受矚目,而他們也不負眾望,首張專輯《The Dream Chapter: STAR》在短短3天便突破10萬的預購量,更登上全世界共44個國家及地區的iTunes排行榜榜首,也因此獲得「怪物新人」的稱號!團名TOMORROW X TOGETHER ( TXT )由17個英文字母所組成,唸作「TOMORROW by TOGETHER」,其意味著「互不相同的你我相遇,通過共同的夢想創造明天」。而除了團名別有一番意思,他們的官方粉絲名稱「MOA」也有著獨特的寓意,「MOA」為「Moments Of Alwayness」的簡稱,象徵無論何時TXT和粉絲們在一起的每個瞬間,都會攜手將彼此的夢想碎片聚集。TXT成員們的平均身高超過180公分,被稱為4代偶像裡的「巨人團」,也因優越的身材比例,讓他們能夠輕鬆駕馭不同風格的時尚造型。國際時裝品牌Dior去年7月任命TXT成員們為品牌大使,這也是Dior歷史上,首次簽下整個團體作為品牌宣傳,可見5位成員的影響力不容小覷!2022年 TXT 出道3年之際,團體終於舉行首場國際巡演《ACT: LOVESICK》,並從首爾為起點,陸續到芝加哥、紐約、洛杉磯等歐美地區與粉絲見面。後來成員們更挑戰極限,作為領銜嘉賓登上美國Lollapalooza音樂節的主舞台,締造韓流音樂歷史紀錄。TXT除了將SOOBIN(崔秀彬)任命為隊長,BEOMGYU(崔杋圭)為門面擔當以外,成員們並沒有官方特定定位,也就是沒有「主唱」、「領唱」、「主舞」、「饒舌」的區分,讓成員能夠根據每次不同的歌曲風格,分配符合自己位置,每次回歸都能為粉絲帶來新鮮的體驗感受!