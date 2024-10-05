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▲TXT領著「防彈少年團師弟」的頭銜出道，大眾對 TXT 有著非常高的期待。（圖／TXT X）

▲團名「Tomorrow X Together 」別具特別意義，意味著「互不相同的你我，為同一個夢想而相聚，攜手共創明天」。（圖／TXT IG）

▲TXT 成員們受到品牌青睞，作為Dior首個以團體為單位的全球品牌大使。（圖／TXT IG）

▲TXT作為領銜嘉賓亮相美國Lollapalooza音樂節。（圖／TXT X）

▲BTS（防彈少年團）的最強師弟TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員然竣（左起）、太顯、秀彬、休寧凱、杋圭將於今日起一連2天在林口體育館開唱。（圖／TXT X）

南韓新生代男團TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT）2019年出道，由隊長SOOBIN（崔秀彬）、YEONJUN（崔然竣）、BEOMGYU（崔杋圭）、TAEHYUN（姜太顯）以及HUENINGKAI（休寧凱）5位成員組成，成軍5年以來締造多項驚人成績，還舉行過2次世界巡演。TXT將於今（5）日、明兩日降臨台灣，在林口體育館開唱，這也是繼去年4月來台後，時隔1年8個月再與台灣MOA（粉絲名）見面。《NOWnews今日新聞》特別為您整理出關於TXT的5件事，帶大家一同認識這個實力與顏值兼具的KPOP熱門男團。TXT由Big Hit娛樂（現HYBE娛樂）2019年推出，是公司繼BTS防彈少年團後，時隔5年半再推出的偶像團體，因此一出道便備受矚目，而他們也不負眾望，首張專輯《The Dream Chapter: STAR》在短短3天便突破10萬的預購量，更登上全世界共44個國家及地區的iTunes排行榜榜首，也因此獲得「怪物新人」的稱號！團名TOMORROW X TOGETHER ( TXT )由17個英文字母所組成，唸作「TOMORROW by TOGETHER」，其意味著「互不相同的你我相遇，通過共同的夢想創造明天」。而除了團名別有一番意思，他們的官方粉絲名稱「MOA」也有著獨特的寓意，「MOA」為「Moments Of Alwayness」的簡稱，象徵無論何時TXT和粉絲們在一起的每個瞬間，都會攜手將彼此的夢想碎片聚集。TXT成員們的平均身高超過180公分，被稱為4代偶像裡的「巨人團」，也因優越的身材比例，讓他們能夠輕鬆駕馭不同風格的時尚造型。國際時裝品牌Dior去年7月任命TXT成員們為品牌大使，這也是Dior歷史上，首次簽下整個團體作為品牌宣傳，可見5位成員的影響力不容小覷！2022年 TXT 出道3年之際，團體終於舉行首場國際巡演《ACT: LOVESICK》，並從首爾為起點，陸續到芝加哥、紐約、洛杉磯等歐美地區與粉絲見面。後來成員們更挑戰極限，作為領銜嘉賓登上美國Lollapalooza音樂節的主舞台，締造韓流音樂歷史紀錄。TXT除了將SOOBIN（崔秀彬）任命為隊長，BEOMGYU（崔杋圭）為門面擔當以外，成員們並沒有官方特定定位，也就是沒有「主唱」、「領唱」、「主舞」、「饒舌」的區分，讓成員能夠根據每次不同的歌曲風格，分配符合自己位置，每次回歸都能為粉絲帶來新鮮的體驗感受！