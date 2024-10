我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿姆在MV中還有放女兒結婚時的畫面。(圖/EminemMusic YouTube)

▲阿姆曬出女兒的超音波照片,證實自己正式升格當阿公的消息。(圖/EminemMusic YouTube)

美國饒舌天王阿姆(Eminem)在嘻哈圈被封為「嘻哈之神」,唱過許多膾炙人口的歌曲,包括〈Not Afraid〉、〈The Monster〉、〈Love The Way You Lie〉等,他的專輯在全球累積銷售額也超過2.2億張。而他今年7月又推出第12張專輯《The Death of Slim Shady》,其中和Skylar Gray 合作的單曲〈Temporary〉在今(4)日釋出MV,畫面中看到許多他和女兒Hailie過往相處的模樣,其中最驚喜的是,MV的最後Hailie拿了一件背後寫著「Grandpa(祖父)」的球衣還有超音波照片,阿姆發現自己正式升格當阿公,當下非常驚訝。阿姆近來釋出〈Temporary〉的MV,看到裡面有許多Hailie小時候的照片,有她嬰兒時期躺在床上的模樣,還有她在爸爸阿姆懷裡的合照,看得出父女感情非常好,不僅如此,還有Hailie結婚時,阿姆牽著她的手走紅毯,把女兒交給女婿的畫面。阿姆先前透露,這首歌是要送給女兒的,希望自己日後不在人世時,這首歌可以成為女兒的心靈支柱。整支MV最驚喜的部分就是,接近尾聲時,Hailie從房子走出來,突然拿了一件藍色球衣和超音波照片給阿姆,原來是Hailie已經懷孕了,肚子裡已經有阿姆的孫子或孫女,阿姆當下表情非常震驚,先是把藍色球衣拿起來一看,發現背後寫著「祖父」兩個字,接著向鏡頭展示超音波照片,向所有人宣告自己將成為阿公。據了解,Hailie和老公是在就讀密西根州立大學時認識的,2人交往8年,在今年5月完婚,一路從學生時期走入家庭,非常不容易。雖然Hailie不常在IG曬恩愛,不過2人結婚不到半年,就即將迎來愛的結晶,可見他們私底下也是愛得甜蜜。近來Hailie也在自己的IG分享懷孕的好消息,看到她開心的擁抱丈夫,手上還拿著寶寶的超音波照片,看起來非常幸福。另外還有2人共同拿著超音波照的模樣,可以感覺出來他們相當期待孩子的到來,Hailie也透露他們將在2025年升格成為爸媽。