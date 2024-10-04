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▲阿姆在MV中還有放女兒結婚時的畫面。（圖／EminemMusic YouTube）

▲阿姆曬出女兒的超音波照片，證實自己正式升格當阿公的消息。（圖／EminemMusic YouTube）

美國饒舌天王阿姆（Eminem）在嘻哈圈被封為「嘻哈之神」，唱過許多膾炙人口的歌曲，包括〈Not Afraid〉、〈The Monster〉、〈Love The Way You Lie〉等，他的專輯在全球累積銷售額也超過2.2億張。而他今年7月又推出第12張專輯《The Death of Slim Shady》，其中和Skylar Gray 合作的單曲〈Temporary〉在今（4）日釋出MV，畫面中看到許多他和女兒Hailie過往相處的模樣，其中最驚喜的是，MV的最後Hailie拿了一件背後寫著「Grandpa（祖父）」的球衣還有超音波照片，阿姆發現自己正式升格當阿公，當下非常驚訝。阿姆近來釋出〈Temporary〉的MV，看到裡面有許多Hailie小時候的照片，有她嬰兒時期躺在床上的模樣，還有她在爸爸阿姆懷裡的合照，看得出父女感情非常好，不僅如此，還有Hailie結婚時，阿姆牽著她的手走紅毯，把女兒交給女婿的畫面。阿姆先前透露，這首歌是要送給女兒的，希望自己日後不在人世時，這首歌可以成為女兒的心靈支柱。整支MV最驚喜的部分就是，接近尾聲時，Hailie從房子走出來，突然拿了一件藍色球衣和超音波照片給阿姆，原來是Hailie已經懷孕了，肚子裡已經有阿姆的孫子或孫女，阿姆當下表情非常震驚，先是把藍色球衣拿起來一看，發現背後寫著「祖父」兩個字，接著向鏡頭展示超音波照片，向所有人宣告自己將成為阿公。據了解，Hailie和老公是在就讀密西根州立大學時認識的，2人交往8年，在今年5月完婚，一路從學生時期走入家庭，非常不容易。雖然Hailie不常在IG曬恩愛，不過2人結婚不到半年，就即將迎來愛的結晶，可見他們私底下也是愛得甜蜜。近來Hailie也在自己的IG分享懷孕的好消息，看到她開心的擁抱丈夫，手上還拿著寶寶的超音波照片，看起來非常幸福。另外還有2人共同拿著超音波照的模樣，可以感覺出來他們相當期待孩子的到來，Hailie也透露他們將在2025年升格成為爸媽。