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觀察台股ETF規模，截至9月底，統計63檔台股ETF規模今年來共增加逾1.15兆，規模來到2.63兆，創下歷年新高紀錄，比起去年底的1.47兆，今年台股ETF規模的成長率已來到近79%。觀察單檔ETF，今年來規模增加最多的是益台灣精選高息ETF（00919），增加逾1756億，堪稱今年台股ETF人氣王，00919成立以來已配息6次，這6次配息發配金額呈現穩定階梯式向上，最近一次配息金額還創新高配0.72元，也已完成填息。進一步觀察規模增加前三名都是高息型，分別為00919、元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929），顯示出在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛。後續排名第4至第10名，則包括元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、統一台灣高息動能（00939）、大華優利高填息（00918）。專家表示，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股無論現金股利率或配發率以及報酬率在全球均名列前茅，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼。儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言，法人對台股仍持正向看法。從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。