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▲2NE1回歸樂壇的消息不止衝擊歌迷，成員們相隔多年站上舞台心情也相當澎湃，聽到門票售罄的消息，成員Minzy（右一）直接感動落淚。（圖／2NE1 IG）

▲2NE1本人也對重組非常期待，在巡演開始前不僅紛紛換上演唱會海報頭貼宣傳，也時常曬出一起練習的合照。（圖／newharoobompark IG）

▲寵粉的2NE1明年2月8日也將唱進台灣，成員朴春與Minzy也劇透在接下來的亞洲巡演中，還會給粉絲帶來更多更棒的驚喜。（圖／YG娛樂IG）

韓國「女團始祖」2NE1時隔8年重組，朴春、朴山多拉、CL、Minzy 4位成員合體展開全新的亞洲巡演，並於本月4日至6日，一口氣在首爾奧林匹克體育館連唱三天。相當有誠意的「姐姐們」除了與現場樂隊合作，為歌迷帶來全新的舞台體驗外，還一口氣連唱了25首當年的經典歌曲，嗨翻現場，連在線上收看的粉絲也忍不住激動狂喊：「我的青春回來了！」今年出道15週年的2NE1，4人都對本次重組登上舞台非常期待，在巡演開始前不僅紛紛換上演唱會海報頭貼宣傳，也時常曬出一起練習的合照。據韓媒報導，2NE1演唱會開售瞬間秒殺的消息連成員們都相當吃驚，Minzy收到門票售罄的消息還感動落淚，CL也吐露心聲，表示自己多年來一直等待這一天，能與粉絲再次（在舞台上）相見真的相當夢幻。昨（4）日迎來第一場公演的2NE1一登台就以熱曲〈Lonely〉開場，一口氣連唱25首歌，還表演了〈Falling In Love〉、〈Go Away〉、〈In The Club〉等多首經典曲目，唱到席捲亞洲的代表作〈I Am The Best（我最紅）〉時，更是讓歌迷們直接落淚感嘆：「2NE1 is Back！」、「今年真的是2024年嗎？」、「是誰的青春，原來是我的！苦等10年終於歸來！」連權志龍（GD）、IU、TWICE、Newjeans、aespa、ZICO等多位大咖，還有2NE1的同門後輩TREASURE與Babymonster也紛紛錄下祝賀影片，一起慶祝4位女王們的回歸。2NE1回歸樂壇的消息不止衝擊歌迷，成員們相隔多年站上舞台心情也相當澎湃，在日前的採訪中，Dara難掩即將重回舞台的激動，承諾用最棒的舞台回饋給粉絲們外，朴春與Minzy也劇透在接下來的亞洲巡演中，還會給粉絲帶來更多更棒的驚喜，未來也會繼續與大家見面。寵粉的2NE1明年2月8日也將唱進台灣，在台灣舉辦首輪巡演的最終場，久等多年的粉絲們千萬不能錯過。