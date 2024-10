我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2NE1回歸樂壇的消息不止衝擊歌迷,成員們相隔多年站上舞台心情也相當澎湃,聽到門票售罄的消息,成員Minzy(右一)直接感動落淚。(圖/2NE1 IG)

▲2NE1本人也對重組非常期待,在巡演開始前不僅紛紛換上演唱會海報頭貼宣傳,也時常曬出一起練習的合照。(圖/newharoobompark IG)

▲寵粉的2NE1明年2月8日也將唱進台灣,成員朴春與Minzy也劇透在接下來的亞洲巡演中,還會給粉絲帶來更多更棒的驚喜。(圖/YG娛樂IG)

韓國「女團始祖」2NE1時隔8年重組,朴春、朴山多拉、CL、Minzy 4位成員合體展開全新的亞洲巡演,並於本月4日至6日,一口氣在首爾奧林匹克體育館連唱三天。相當有誠意的「姐姐們」除了與現場樂隊合作,為歌迷帶來全新的舞台體驗外,還一口氣連唱了25首當年的經典歌曲,嗨翻現場,連在線上收看的粉絲也忍不住激動狂喊:「我的青春回來了!」今年出道15週年的2NE1,4人都對本次重組登上舞台非常期待,在巡演開始前不僅紛紛換上演唱會海報頭貼宣傳,也時常曬出一起練習的合照。據韓媒報導,2NE1演唱會開售瞬間秒殺的消息連成員們都相當吃驚,Minzy收到門票售罄的消息還感動落淚,CL也吐露心聲,表示自己多年來一直等待這一天,能與粉絲再次(在舞台上)相見真的相當夢幻。昨(4)日迎來第一場公演的2NE1一登台就以熱曲〈Lonely〉開場,一口氣連唱25首歌,還表演了〈Falling In Love〉、〈Go Away〉、〈In The Club〉等多首經典曲目,唱到席捲亞洲的代表作〈I Am The Best(我最紅)〉時,更是讓歌迷們直接落淚感嘆:「2NE1 is Back!」、「今年真的是2024年嗎?」、「是誰的青春,原來是我的!苦等10年終於歸來!」連權志龍(GD)、IU、TWICE、Newjeans、aespa、ZICO等多位大咖,還有2NE1的同門後輩TREASURE與Babymonster也紛紛錄下祝賀影片,一起慶祝4位女王們的回歸。2NE1回歸樂壇的消息不止衝擊歌迷,成員們相隔多年站上舞台心情也相當澎湃,在日前的採訪中,Dara難掩即將重回舞台的激動,承諾用最棒的舞台回饋給粉絲們外,朴春與Minzy也劇透在接下來的亞洲巡演中,還會給粉絲帶來更多更棒的驚喜,未來也會繼續與大家見面。寵粉的2NE1明年2月8日也將唱進台灣,在台灣舉辦首輪巡演的最終場,久等多年的粉絲們千萬不能錯過。