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「國際危機組織」（ICG）9月底發布「台海分裂擴大」報告。報告中指出，總統賴清德以強硬立場應對北京，會增加政治成本，並減少後續緩和局勢的空間。國民黨立委李彥秀今（5）日表示，綠營「逢中必反」的基調，只會讓兩岸關係更走向死胡同，讓「討厭民進黨」繼續成為全國最大黨。李彥秀指出，「台海分裂擴大」報告表示，賴清德以強硬立場應對北京，加劇緊張局勢，並建議賴清德本人應該重申依據「憲法」、「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務；報告也同時提醒北京應遏制其軍事恐嚇，更明確指出，連接兩岸雙方決策者的「秘密管道」對傳達意圖非常重要。李彥秀認為，越是衝突，越需要溝通，才能避免擦槍走火，不論是官方正式溝通管道，或是智庫學者往來交流，民進黨政府都應該釋出更多善意，爭取國際的認同與話語權，「逢中必反」的基調只會讓兩岸關係更走向死胡同。李彥秀強調，穩定的兩岸關係，有助賴清德突破目前民調支持度僅剩「鐵桿深綠」的困境，繼續在兩岸、國內開戰，只會讓「討厭民進黨」繼續成為全國最大黨。李彥秀表示，賴清德必須思考清楚，「中華民國憲法」以及「兩岸人民關係條例」是他的保護傘、安全瓣，守住中華民國憲法架構，避免不斷以「兩國論」挑動兩岸敏感神經，民進黨政府才有時間與空間好好改善千頭萬緒的內政問題。