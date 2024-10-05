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上（9）月憲法法庭宣判死刑在適用範圍內合憲，遭質疑實質廢死，昨（4）日便出現死刑合憲後首位逆轉逃死的姦殺犯，全案定讞。對此，國民黨立委王鴻薇今（5）日在臉書發文怒嗆大法官，認為他們縱容罪犯，不要以為可以在學術與執政黨的高塔裡躲著。王鴻薇指出，司法院與惡的距離，是重擊頭部性侵咬掉乳頭殺人犯不用判死。死刑憲法法庭宣告合憲之後，這些不甘心的司法權再度挑釁國家人民的底線，今天五度依強盜殺人罪判處死刑的殺人犯殺人犯劉志明，更四審改判劉無期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。換言之劉犯正式成為釋憲宣告死刑合憲後，第一個逃死的惡徒，對被害者家屬與全國人民，敲響了司法公平正義的喪鐘。王鴻薇表示，殺人犯劉志明10年前持鐵鎚擊殺素昧平生、曾獲師鐸獎的退休女教師，他酒後見女老師正要開車離去，打算搶走車輛代步，就以鐵鎚重擊女老師頭部，自己坐入駕駛座，再將女教師拖入後座，拿鐵鎚敲她頭部，害女老師當場昏厥。王鴻薇接續表示，沒想到女老師之後甦醒，他再拿鐵鎚重擊她的頭13下，並搶走死者皮包裡2000元、還性侵，最後將女老師反鎖車內逃離現場，女老師最終因頭部頂骨和額骨凹陷性、粉碎性骨折並大量出血身亡。檢警事後調查，發現女老師不僅被性侵，乳頭還被咬掉、吐一邊。王鴻薇痛斥，這樣罪大惡極的罪犯，歷審認為他犯嚴重之罪，難以期待可教化，但多次被最高法院撤銷，司法院的意思很清楚，就是不準判他死刑，更四審終於有了「廢死自己人」認為劉犯就醫療角度而言，不能完全排除劉有更生改善的可能性，而改判無期徒刑，讓他獲得這張免死金牌。王鴻薇表示，死刑憲法法庭雖然宣告合憲，但是這些大法官就是要造成實質廢死的效果，如今果然風聲鶴唳，這第一位逃死的犯人，恐怕不會是最後一位，而被這群縱容罪犯的大法官，不要以為可以在學術與執政黨的高塔裡躲著，這個社會永遠不會原諒這些他們以及這些罪犯。